В Москве бы так! Фигурист Самарин стал вторым на старте Гран-при Франции

Александр Самарин показал результат 90,86 балла и уступил только американцу Джейсону Брауну (96,41). Третьим стал чемпион мира Нэтан Чен (86,94).
В случае если Самарин удержится на второй позиции, он может побороться за выход в финал Гран-при.
Ещё один россиянин — Дмитрий Алиев — стал лишь девятым с результатом 75,15 балла.
Произвольная программа у мужчин состоится завтра. А сегодня вечером на лёд выйдет Евгения Медведева, которой для выхода в финал Гран-при необходимо побеждать.
На прошлом этапе Гран-при в Москве россияне не сумели подняться на подиум. Михаил Коляда упал и в короткой, и в произвольной программе и стал лишь четвёртым.
Последний шанс Медведевой пробиться в финал Гран-при. Там её уже ждёт Загитова
- Популярные
- По времени