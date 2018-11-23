В Москве бы так! Фигурист Самарин стал вторым на старте Гран-при Франции

Александр Самарин показал результат 90,86 балла и уступил только американцу Джейсону Брауну (96,41). Третьим стал чемпион мира Нэтан Чен (86,94).

В случае если Самарин удержится на второй позиции, он может побороться за выход в финал Гран-при.

Ещё один россиянин — Дмитрий Алиев — стал лишь девятым с результатом 75,15 балла.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра. А сегодня вечером на лёд выйдет Евгения Медведева, которой для выхода в финал Гран-при необходимо побеждать.

На прошлом этапе Гран-при в Москве россияне не сумели подняться на подиум. Михаил Коляда упал и в короткой, и в произвольной программе и стал лишь четвёртым.

Последний шанс Медведевой пробиться в финал Гран-при. Там её уже ждёт Загитова