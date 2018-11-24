"Это тупо!" Тренер сборной России по лыжам раскритиковал международную федерацию

В преддверии начала Кубка мира тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал о недовольстве календарём, желании провести соревнования в городских условиях и настрое россиян дать бой именитым соперникам.

— На собрании команд перед началом этапа в Финляндии говорилось, что многие недовольны календарём. В чём суть проблем?

— В этом сезоне чемпионат мира, а до него ни разу не будет скиатлона (в котором половина дистанции проходится классическим, половина — коньковым стилем со сменой лыж. — Прим. Лайфа). Вопросы были насчёт баланса между спринтами классическим ходом и свободным. Я не могу с этим согласиться, это же возможно — провести скиатлон по ходу сезона. Нам нужно потренироваться.

Они [Международная федерация] говорят, что для этого нет организационных возможностей, нет стадионов. Я понимаю, что сейчас в Руке снега мало, но есть Лиллехаммер, другие места. Скиатлон интересен телевидению, зрителям. В прошлом году, например, не было эстафет до Олимпиады. То есть невозможно понять, кого поставить на первый этап, как проверять. И это плохо, что так составляют календарь.

— Что вообще можно сделать, чтобы лыжные гонки были зрелищнее? Вы ведь не будете спорить, что биатлон или фигурное катание вас переигрывают по популярности?

— Во-первых, как раз надо показывать то, что зрителям интереснее, тот же самый скиатлон. А то это реально тупо. Что касается спринта и эстафеты — мы должны идти в большие города. Москву, например, или Берлин, Мюнхен. Надо идти к людям. Это же будет настоящий спектакль для всех! Да, ситуация сложная, иногда не хватает снега или возможностей, но можно делать по крайней мере что-то в этом направлении.

— Вы говорили, что знаете, как обыграть триумфатора Олимпиады и прошлого сезона норвежца Йоханнеса Клебо. На выходных увидим демонстрацию?

— Я надеюсь, что кто-то с ним будет бороться на равных. Классический спринт очень силён по составу. У нас есть Большунов, Пеллегрино здесь, французы тоже в хорошей форме. Сегодня и завтра будет хорошая битва. Устюгов не здесь, но и он будет бороться в декабре. Нам нужно немного подождать.

— С состоянием остальных всё в порядке?

— Да, все здоровы. Ретивых, например, очень хорошо готов, он силён "коньком", но я знаю, что он сделал шаг вперёд в классике. Посмотрим сегодня.

— Трудно было убедить Устюгова продолжить соревноваться после всех историй с дисквалификациями и травмами?

— Да, отстранение от Олимпийских игр и травма — это трудно для него. Но он был с нами в Рованиеми, тренировался каждый день, пусть с одной рукой. Он старается делать всё возможное, был хорошо мотивирован. В среду у него убрали спицу из руки. Думаю, он вернётся в игру где-то в декабре в Давосе.

— Истории с допингом больше на нас не влияют?

— Да, всё позади и закончено. Мы смотрим только вперёд. И все россияне, особенно Большунов, дадут бой всем другим. У нас вообще очень сильная мужская команда, сложно выбрать, кто будет стартовать. (Смеётся.) Все сейчас в хорошей форме. Да и девушки у нас хорошие, есть ветераны — Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, но многие из нового поколения. Все будут прогрессировать.

— У наших биатлонистов был немецкий тренер Вольфганг Пихлер. Он был не очень успешен и уехал. Что вас удерживает в России?

— О, на это легко ответить. Я должен сказать, с российскими спортсменами очень здорово работать. У них всегда мотивация, они хотят становиться лучше. Это даёт мотивацию и мне. За последние три года у нас были хорошие результаты, я вижу, что они счастливы. А это самое важное для меня.

— Но у вас же наверняка были другие предложения, особенно после Олимпиады...

— (Смеётся.) Конечно, были, и хорошие. Я говорил много раз — я не могу сказать Устюгову, Белоруковой: "Всё, спасибо, ребята, я пошёл". В моём понимании это ненормально. У нас хороший коллектив, впереди большие цели. Нам нужно делать новый шаг — с Белоруковой, нашими девушками, улучшать работу на длинных дистанциях. В конце сезона большое событие, чемпионат мира, много планов на ближайшие четыре года до Олимпиады. Здорово, что у меня ещё есть мотивация. Они хотят работать со мной, я — с ними, мне нравится. Так что для меня вообще не было вопроса насчёт перемен.

Первый этап Кубка мира 2018/19 пройдёт в финской Руке 24–25 ноября. Сегодня состоятся спринты, завтра — индивидуальные гонки.