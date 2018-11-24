Триумф России! Лыжница Белорукова сенсационно выиграла на Кубке мира

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Триумф России! Лыжница Белорукова сенсационно выиграла на Кубке мира

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Фото: РИА Новости/Александр Шеметов

Белорукова хотя и является бронзовой призёркой Пхёнчхана в личном спринте классикой, но не считалась фавориткой.

В финальном забеге Белоруковой противостояли олимпийские чемпионки в дисциплине — шведка Стина Нильссон и норвежка Майкен Фалла, но обе остались даже вне подиума. На подъёме 23-летняя россиянка опередила всех соперниц и в итоге добилась уверенной победы в финишном створе. Серебро — у шведки Дальквист, бронза — у ещё одной представительницы Швеции Ингемарсдоттер.

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