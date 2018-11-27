Шлеменко: У меня есть большое желание попробовать себя в UFC

Лайф пообщался с российским бойцом, который рассказал о подготовке к предстоящему поединку, общественной деятельности и противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера.

Один из самых известных российских бойцов ММА Александр Шлеменко свой ближайший бой проведёт 15 декабря на турнире RCC5 в Екатеринбурге. Его соперником будет 27-летний немец Йонас Билльштайн. Изначально оппонентом Александра был Роберто Солдич, но польская организация не дала согласие на этот бой. Затем анонсировался поединок со Скоттом Аскхэмом, но он снялся из-за травмы. Как россиянин отнёсся к очередной смене противника и увидим ли мы его в UFC, он рассказал сам в интервью Лайфу.

— Александр, расскажете, пожалуйста, как поменялась ваша подготовка к бою с учётом смены соперника?

— План на бой и подготовка поменялись кардинально. Ведь это два совершенно противоположных друг другу соперника: Йонас Билльштайн — правша и борец, а Скотт Аскхэм — левша и ударник. Вся подготовка была выстроена в первую очередь под ударника и работу в стойке, а сейчас всё нужно перестраивать, потому что Йонас будет искать победы в борьбе.

— А с психологической точки зрения смена соперника за месяц до боя на вас оказала какое-то влияние?

— Конечно, психологически это непросто. Но знаете, у меня в жизни были и намного сложнее ситуации. Когда я был в Bellator, последнее время там творились непонятные вещи вокруг моей персоны. Делали всё, чтобы моя карьера не продолжалась. Поэтому смена соперника по сравнению с тем, что я тогда переживал, не такая большая проблема. Да и я не новичок в этом деле. По сути, даже смена соперника в день боя с психологической точки зрения не должна сказываться на мне.

— Как вы готовитесь к поединку 15 декабря? Были ли у вас заграничные сборы?

— Именно к этому бою я готовился в России — в моей собственной школе в Омске. Периодически я тренируюсь и провожу сборы в США, но в последнее время я всё же чаще готовлюсь дома. У нас в Омске для этого все условия созданы.

— Вы ушли из Bellator и подписали контракт с RCC. Почему всего на один бой?

— Если честно, сейчас я наслаждаюсь тем, что стал свободным агентом. Последний раз свободным агентом был ровно девять лет назад — в 2009 году. Контракт подписан всего на один бой, и считаю, что это хорошо. Моя дальнейшая карьера будет зависеть от того, как я проведу этот бой. Пока серьёзных планов не строю и не забегаю вперед. Всё-таки последние три поединка завершились поражениями, и в первую очередь надо их закрыть.

— Нет мыслей попробовать себя в UFC? Мне кажется, что все поклонники единоборств ждут этого.

— Конечно, есть! И есть большое желание. Думаю, ещё попробую себя в этой организации. Я уже выступал против многих бойцов из UFC. Буду смотреть, как всё пойдёт дальше.

— Помимо того, что вы действующий спортсмен, вы ещё активно и сами тренируете. Как успеваете всё?

— Если честно, то в последнее время совмещать это у меня не очень хорошо получалось. И это больше сказалось именно на моей карьере. Я просто такой человек, что больше думаю о людях, чем о себе. Сейчас уже поймал этот баланс, понял, как всё делать и успевать. Надеюсь, что исправлю допущенные ошибки в первую очередь в своей карьере, которой пришлось немного пожертвовать ради общего развития. Думаю, что всё будет хорошо.

— Вы известный активный гражданин. Создали много спортивных площадок в Омске, проводите лекции для молодёжи. Видите ли результаты своей общественной деятельности?

— Конечно, я всё вижу и поэтому наращиваю обороты. В первую очередь, мы боремся с проблемой алкоголизма. Я считаю, что нас убивают генным оружием, которое действует как раз на гены. Это алкоголь, сигареты и наркотики. К сожалению, у нас нет административных возможностей, чтобы как-то закрепить эту борьбу. Я имею ввиду себя и своих единомышленников. Пока стараемся проводить лекции в школах, открывать спортивные площадки.

Если посмотреть, сколько людей мне присылают письма в социальных сетях с благодарностью, то можно смело сказать, что результат есть. Многие говорят, что после моих лекций бросили пить, вернулись в семью, что всё наладилось. И таких людей уже тысячи. Но чтобы это было ещё более массово, нужно заручиться поддержкой государства. И мы в этом плане тоже работаем. Думаю, что скоро получим от поддержку.

— Сейчас в мире бокса и смешанных единоборств самым обсуждаемым является бой Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера. Что вы думаете по этому поводу?

— Если этот поединок всё-таки состоится, то 100% он будет по правилам бокса. Но у меня есть сомнения по поводу того, состоится он или нет. Уверен, что Мейвезер не согласиться драться по правилам ММА. Да и он сам говорил об этом. Зачем ему давать шансы своим соперникам?

— Но если поединок всё же состоится, как вам кажется, у Хабиба есть шансы? Ведь это нужно всё время быть в стойке, а мы знаем, что он больше борец...

— Вы правильно говорите. Тут нужно отлично работать в стойке. И с таким соперником, как Мейвезер, это будет сложно. Но с другой стороны, шансы есть у всех. Хабиб всегда показывал себя как дисциплинированный боец, умеющий хорошо подготовиться. В жизни всё бывает, и многому потом удивляешься. Возможно, это как раз тот случай.