"Никакой вражды нет". Медведева рассказала об отношениях с Загитовой

19-летняя российская фигуристка призналась, как относится к своей главной сопернице.

Евгения Медведева опровергла все слухи о том, что у неё конфликт с Алиной Загитовой.

— Не понимаю, откуда люди взяли, что у нас Алиной был какой-то конфликт. Его не было. Я не буду говорить за Алину, конечно, а за себя. У меня с ней никакого конфликта и никакой вражды нет, — пояснила Медведева в интервью "Р-Спорту".

Также она отметила, что не видела никого, кто бы так "пахал" на льду, как Загитова.

— Я сама видела, как человек пашет. Она работала просто на износ. Никто на моих глазах не работал так, как Алина. Это было сложное время, в которое было очень много работы, очень много сил, нервов и здоровья потрачено у нас обеих, — отметила Евгения. — Я её уважаю как спортсменку, потому что после такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит.

Падение года. Медведева провалила Гран-при Франции и не попала в финал