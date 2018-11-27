Футболисты "Спартака" устроили акцию в поддержку Глушакова

Ранее объединение болельщиков "Фратрия" выступило с жёстким заявлением по отношению к капитану команды.

В "Твиттере" московского "Спартака" опубликовали фотоотчёт с тренировки перед матчем Лиги Европы, где красно-белые встретятся с "Рапидом". После занятия все футболисты надели майки с номером 8 и взяли в руки плакат со словами "Один за всех и все за одного".

Таким образом игроки поддержали Дениса Глушакова, у которого произошла большая ссора с болельщиками.

#Спартак продолжает подготовку к матчу с @skrapid



После окончания тренировки игроки надели футболки с номером 8 на груди и под девизом «Один за всех — и все за одного!» сфотографировались всей командой. ⚪️



Подробнее: https://t.co/AkTaomW3cp#СпартакРапид #Тарасовка pic.twitter.com/21s8zg1XKK — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 ноября 2018 г.

Как ранее уже сообщал Лайф, "Фратрия" на своём сайте опубликовала заявление, где в жёсткой форме высказалась против того, чтобы капитаном был Глушаков. Помимо этого, практически на каждом матче его освистывают и скандируют нелицеприятные кричалки о нём.