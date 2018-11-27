Футболисты "Спартака" устроили акцию в поддержку Глушакова

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Футболисты "Спартака" устроили акцию в поддержку Глушакова

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Фото: © Пресс-служба "Спартака"

Ранее объединение болельщиков "Фратрия" выступило с жёстким заявлением по отношению к капитану команды.

В "Твиттере" московского "Спартака" опубликовали фотоотчёт с тренировки перед матчем Лиги Европы, где красно-белые встретятся с "Рапидом". После занятия все футболисты надели майки с номером 8 и взяли в руки плакат со словами "Один за всех и все за одного".

Таким образом игроки поддержали Дениса Глушакова, у которого произошла большая ссора с болельщиками.

Как ранее уже сообщал Лайф, "Фратрия" на своём сайте опубликовала заявление, где в жёсткой форме высказалась против того, чтобы капитаном был Глушаков. Помимо этого, практически на каждом матче его освистывают и скандируют нелицеприятные кричалки о нём.

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