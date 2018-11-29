Бардак продолжается. "Спартак" повторил провал ЦСКА и проиграл "Рапиду"

Красно-белые в судьбоносном матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы вели в счёте, но, как и ЦСКА в Лиге чемпионов, пропустили два гола во втором тайме и уступили девятому клубу чемпионата Австрии 1:2.

Как и обычно в последние несколько месяцев, информационный фон в преддверии важнейшего матча для европерспектив "Спартака" был привычно тяжёлым. Происходящее в "Спартаке" — это уже не южноамериканский сериал. Больше похоже на многолетнюю "Сагу о Форсайтах", только с максимальным добавлением грязного белья. Этакая "Сага о Глушаковых", которая на этой неделе вышла на свою кульминацию. В один день команда сфотографировалась с баннером в поддержку капитана, а в Сети появились аудиозаписи и фотографии переписок якобы с участием его жены, где говорится о сливе Массимо Карреры. В день матча болельщики запустили флешмоб "Спартак без Глушакова".

Кононов перед игрой о Глушакове всё-таки высказался. Заявил, что эту тему надо заканчивать, и призвал сосредоточиться на происходящем на футбольном поле. С его позиции, пожалуй, это единственно возможная реакция человека, который в конфликтах не участвовал и должен быстро вернуть расколотую команду к жизни.

Глушаков, вопреки заявлениям фанатов, появился в стартовом составе с капитанской повязкой. И был не так уж и плох. На первых минутах в центре поля вместе с Тимофеевым он исправно вычищал всё, что накатывало на ворота Артёма Реброва. Во втором тайме — подсел.

Да, в воротах после прихода Кононова стабильно играет ветеран Ребров, который называется болельщиками ещё одним членом так называемой "Ромашки". Ну а по краям защиты расположились Ещенко и Комбаров.

На счастье "Спартака" в "Рапиде" тоже было не всё гладко. Пару месяцев назад там уволили тренера Джуричина, который зачем-то решил показать болельщикам средний палец.

И если 20 сентября австрийцы спокойно расправились с командой Карреры, то сегодня аутсайдер австрийской бундеслиги был для красно-белых откровенно слаб. Даже в отсутствие Зобнина россияне быстро завоевали центр поля, Ханни и Мельгарехо помогали на флангах, а Зе Луиш и Луис Адриано цеплялись за мячи.

Парагваец Мельгарехо сначала здорово пробил из-за штрафной, а затем выполнил голевую проникающую передачу на Зе Луиша, и уроженец островов Кабо-Верде (или Зелёного Мыса) открыл счёт. Удивительно, но на московских морозно бодрящих -10 перед голом спартаковцы сделали четыре подряд передачи в касание. Начал комбинацию случайной пяткой Глушаков. Кононов даже умудрился сразу научить своих играть в касание и заставил вспомнить стеночки и забегания.

После пропущенного гола "Рапид" и не подумал что-то менять, спокойно посматривая на позиционные атаки хозяев. Нынешний тренер команды Кюбауэр тоже оказался злым — и чуть не начал толкотню с Комбаровым в технической зоне, не желая отдавать мяч Дмитрию. По мнению австрийца, тот должен был подойти и взять его сам.

Удар в створ ворот Зе Луиша так и остался для "Спартака" единственным в первом тайме, цифры росли только в одной графе — фолы австрийцев. К середине второго тайма их было 23 (!) против 6 у спартаковцев. Несколько раз, будто желая присоединиться к хештегу и оставить "Спартак" без Глушакова, жёстко рубили по ногам Дениса.

Во втором тайме с каждой минутой гости из Вены чувствовали себя всё увереннее, а на 70-й минуте на Глушакова попытался напасть не соперник, а болельщик собственной команды. К счастью, обошлось без травм. "Рапид" был всё ближе к воротам Реброва, но для уравнивания счёта не хватало класса и последнего паса.

За 15 минут до конца по воротам Реброва пошли удары. Ждать результата долго не пришлось: "Спартак" повторил позавчерашнюю судьбу ЦСКА и пропустил с углового. Забил 19-летний Мюльдюр.

А на поле у "Спартака" появился 34-летний Самедов. Не в обиду Александру, но свежести придать он просто не успел, хотя старался изо всех сил — заработал опасный штрафной у ворот соперника, который не заметил судья, а затем быстро разыграл угловой. Но снова арбитр не позволил воспользоваться появившимся преимуществом.

Ну а закончилось всё сюрреалистично. "Спартак" оголил тылы и побежал забивать из последних сил, которые остались на зиму, но пропустил в контратаке. Обычная "закидушка" издалека — и один на один с Ребровым выбежал Шобесбергер. Артём не рассчитал с выходом из ворот, и австриец издевательски закатил мяч в сетку — 2:1. Во вторник ЦСКА проиграл представителю Чехии в Лиге чемпионов, теперь "Спартак", также ведя в счёте, проигрывает клубу из Австрии. Судя по всему, ни моральных, ни физических сил к морозному ноябрю у флагманов нашего футбола не осталось.

Победа Олега Кононова над "Крыльями" не стала шагом к воскрешению. Команда падает всё глубже, и теперь наступление зимнего перерыва будет как манна небесная.

Кстати, поражение не означает вылета "Спартака" из Лиги Европы. При любом результате матча "Рейнджерс" — "Вильярреал" москвичи ещё могут выйти из группы в случае победы над "Вильярреалом" в гостях 13 декабря.

Лига Европы. Группа G. 5-й тур

"Спартак" — "Рапид" — 1:2 (1:0)

Голы: Зе Луиш, 20 (1:0). Мюльдюр, 80 (1:1). Шобесбергер, 90+1 (1:2)