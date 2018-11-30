Дзюба провёл тренировку с бойцом UFC

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба принял приглашение бойца UFC Александра Волкова провести совместную тренировку в зале ММА. Футболист, который является большим любителем смешанных единоборств, отрабатывал ударную технику. Видео с занятия появилось в Сети.
— Рад был знакомству! Артём отличный спортсмен и человек. Провели тренировку в зале ММА. Чувствовал он себя очень уверенно. Могу сказать, что ударить он может. Кто хочет увидеть меня на футбольном поле? — написал в "Инстаграме" Волков.
Напомним, что вчера "Зенит" досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
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