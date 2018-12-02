Игрок сборной России: Бороться за выход из группы будем мы, Бельгия и Шотландия

Футболист сборной России и казанского "Рубина" Руслан Камболов высказал своё мнение о результатах жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
— Группа интересная. Думаю, борьба за две путёвки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз. Бельгийцы — фавориты, но легко им точно не будет, — приводит слова футболиста "твиттер" сборной России. — К слову, Казахстан — знаковая для меня сборная, ведь именно в матче с ней я дебютировал в составе сборной России.
Полностью результаты жеребьёвки — тут.
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