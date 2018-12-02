Гол Глушакова, красная и атака фаната. "Спартак" победил "Локо" в кровавом дерби

Команда Олега Кононова выиграла у действующего чемпиона российской премьер-лиги 2:1 благодаря голу Дениса Глушакова, передачам Софьяна Ханни и промахам Фёдора Смолова.

Второй круг чемпионата России сразу стартовал с убойных афиш. За день в премьер-лиге должны были встретиться между собой шесть из семи команд-лидеров турнирной таблицы. "Урал" проиграл, "Ростов" и ЦСКА потеряли очки — и всё это должно было вдохновить железнодорожников и красно-белых на подвиги. Одни на неделе одержали первую победу в Лиге чемпионов за 14 лет, а вот другие провели беспомощную концовку с австрийским "Рапидом" и проиграли, явно смазав старт работы Кононова в новом клубе.

Игра на морозном московском поле в Тушино получилась сумбурная. Много травм, стыков, падений, отскоков. Но при этом семь ударов в створ только за первый тайм и голевые шансы и у тех, и у других.

"Спартак" использовал первый же. Произошло важнейшее событие — забил Глушаков. Судьба как будто вернула ему должок за все удары, которые перенёс Денис (в том числе и по своей вине) за последние недели. Ей было угодно, чтобы мяч после подачи Ханни задел спину Рыбуса и изменил направление, полетев к Глушакову. Из непростого положения чуть ли не на корточках капитан "Спартака" забил головой. Праздновал спокойно, заодно делая успокаивающие жесты трибунам. Те успокаиваться не желали. И скандировали: "Вся Россия, вся Москва ненавидит Глушака!" Впрочем, таких было меньшинство, пусть и активное.

Вообще было заметно, как Глушаков изо всех сил старается показаться капитаном нового старого "Спартака". При любом падении партнёра подбегает и интересуется, всё ли в порядке. При любом фоле — бежит с апелляциями к судье. В команде это находит отклик, недаром Луис Адриано после гола наградил Дениса смачным поцелуем в макушку. Тем не менее, как и в четверг, к спартаковцу выбежал фанат с трибун. Слава богу, снова обошлось без насилия, словесной перепалкой.

"Локомотив" восстановился быстро, но ресурсов в атаке не хватало. В стартовом составе было Фернандеша, а Смолов опять был лишним. И даже вроде бы не самая надежная оборона хозяев, пусть и из пяти защитников, справлялась с давлением "паровозов".

У Смолова был главный момент тайма на его исходе, но Фёдор после серии рикошетов не попал в пустые ворота с полутора метров. Как будто им управляли через джойстик и нажали на кнопку подачи вместо удара. Фэйл Смолова наверняка попадёт в подборки по итогам сезона. Чёрная полоса у него, в отличие от Глушакова, и не думает заканчиваться.

У "Спартака" преимущества не было, но атаки были затяжнее. Может быть, это усыпило соперника, может быть, сказался мороз, особенно на перуанце Фарфане, который совершенно не помогал Игнатьеву на правом фланге. И Ханни исполнил навес-близнец на Луиса Адриано. И бразилец завис, как старый компьютер, и послал мяч точно в угол. В соцсетях начали горько замечать — ради передач Ханни стоило увольнять Карреру.

Но без потерь для "Спартака" не обошлось. В конце первого тайма с поля пришлось из-за травмы уходить Фернандо.

Зато во втором тайме на поле появился Фернандеш, но даже если бы он очень захотел, всё равно все усилия "Локомотива" сводились на нет Смоловым. За 25 минут до финального свистка Фёдор сам заработал пенальти и красную карточку для защитника красно-белых Рассказова. Но — снова не забил 11-метровый, как и летом Хорватии. С чего и началось падение главной русской футбольной звезды.

На подмогу Смолову пришёл Фарфан, а братьям Миранчукам, которые никак не могли похвастать проникающими передачами — Баринов. Дмитрий сделал идеальный наброс из глубины поля, и южноамериканец в своеобразном спринте на 15 метров опередил Джикию и Кутепова, перекинув мяч через Реброва.

Артёму ещё и досталось коленом по голове, и последние 15 минут он провёл в перебинтованном состоянии.

Но времени команде Юрия Сёмина для того, чтобы вырвать ничью, не хватило. "Спартак" вдесятером, с травмированным вратарём отстоял победу в тяжёлом дерби, несмотря на осаду и подключение к атакам Гилерме на последних минутах. Важнейшие три очка позволяют чемпионам 2017 года обогнать чемпионов-2018 и взлететь на четвёртое место.

Чемпионат России. 16-й тур

Спартак — Локомотив — 2:1 (2:0)

Голы: Глушаков, 5 (1:0). Луис Адриано, 37 (2:0). Фарфан, 80 (2:1).

Незабитый пенальти: Смолов, 69 (штанга)

Удаление: Рассказов, 67 (Спартак)

Турнирное положение:

1. Зенит — 34 очка (15 матчей)

2. Краснодар — 32 (16)

3. ЦСКА — 27 (16)

4. Спартак — 25 (16)

5. Локомотив — 25 (16)

6. Ростов — 24 (16)

7. Оренбург — 22 (15)

8. Урал — 22 (16)

9. Рубин — 22 (16)