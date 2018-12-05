Нигматуллин: Мне жаль Кокорина и Мамаева, но они серьёзно набедокурили

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт и тренер специально для Лайфа прокомментировал продление ареста российским футболистам.

Руслан Нигматуллин признался, что эта новость шокировала его.

— Честно говоря, я шокирован. Мне казалось, что два месяца им более чем достаточно, но у суда другое на этот счёт мнение. Понятно, что ребята набедокурили, но по-человечески мне их жаль, — отметил Нигматуллин.

Также он считает, что Кокорин и Мамаев смогут без проблем вернуться в большой футбол.

— Вернуться в футбол они, конечно, смогут, но для этого понадобится определённое время. История знала разные примеры. Тот же Стрельцов — отсидел ещё дольше, но вышел и стал лучшим футболистом СССР. Хотя сейчас речь идёт уже не о футболе, а о реальной свободе, которую уже два месяца не видели и ещё столько же не увидят, — заключил он.

Ранее суд постановил продлить арест Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому ещё на два месяца.