Адвокат Кокорина: Мы будем обжаловать приговор

Ранее суд вынес решение продлить арест футболистов и ещё двух участников драк до 8 февраля 2019 года.

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова выразила своё несогласие с решением суда.

— Мы будем обжаловать это решение. Нам не давали нормально говорить во время заседания. Судья даже не разграничил роль каждого участника в деле, когда оглашал вердикт. Всё это грустно и печально, — сказала журналистам Стукалова сразу после оглашения суда.

Напомним, что Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО "Бутырка" до 8 февраля. Футболисты обвиняются по статье "Хулиганство".

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