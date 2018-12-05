Адвокат Кокорина: Мы будем обжаловать приговор

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова выразила своё несогласие с решением суда.
— Мы будем обжаловать это решение. Нам не давали нормально говорить во время заседания. Судья даже не разграничил роль каждого участника в деле, когда оглашал вердикт. Всё это грустно и печально, — сказала журналистам Стукалова сразу после оглашения суда.
Напомним, что Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО "Бутырка" до 8 февраля. Футболисты обвиняются по статье "Хулиганство".
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