"Спартак" опроверг информацию об уходе Адриано

Ранее турецкие СМИ написали, что "Галатасарай" согласовал контракт с нападающим красно-белых.

На официальном сайте московского "Спартака" выступили с заявлением о будущем Луиса Адриано. Ранее турецкие СМИ сообщили, что бразильский нападающий договорился о переходе в "Галатасарай".

— Действующее соглашение Адриано со "Спартаком" не истекает по окончании нынешнего сезона. Более того, вести переговоры с ним другие клубы попросту не имеют права согласно существующим регламентным нормам. Представители "Галатасарая" в "Спартак" по вопросу приобретения Луиса Адриано также не обращались, — говорится в сообщении.

Напомним, что Адриано с 2017 года выступает за московский клуб. За это время он провёл 63 матча и забил 21 гол.