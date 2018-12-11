Кокорин впал в депрессию в СИЗО

О состоянии российских футболистов в СИЗО рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

— В целом у них всё нормально. Мамаев уже полностью адаптировался. Во время последнего моего визита, который состоялся около недели назад, Кокорин находился в лёгкой депрессии, — приводит слова Меркачевой "Спорт-Экспресс".

Напомним, что ранее суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля. Спортсмены обвиняются по статье "Хулиганство".