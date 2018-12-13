СБР подтвердил начало следствия в отношении сборной России

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил "Р-спорту", что организация уже получила уведомление о начале следственных действий в отношении наших биатлонистов в Австрии.
На сайте организации сообщили, что сотрудники посольства окажут всю необходимую помощь биатлонистам.
— Руководство Союза внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с тренерским штабом сборной. Владимир Драчёв прибудет в расположение команды для личного контроля ситуации и хода разбирательств. Сборная России по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах, — говорится в заявлении СБР.
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