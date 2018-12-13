Врач сборной России по биатлону — о визите полиции: Всё произошло внезапно

Врач российской биатлонной сборной Евгений Шутов, который числится в списке вызванных на допрос в австрийскую полицию из-за обвинений в допинговых нарушениях, рассказал Лайфу, что для него произошедшее стало неожиданностью.

— Это был вечер, некоторые ещё заканчивали вторую тренировку. Пригласили в конференц-зал отеля, где представители прокуратуры вручили каждому бумаги и сообщили, что по этому поводу надо будет дать объяснение в полиции. Понимания, из-за чего это произошло, нет. Ранее никаких бумаг и предупреждений не было, это впервые. Всё произошло внезапно, — отметил Шутов.

Напомним, сегодня вечером перед началом этапа Кубка мира в Хохфильцене австрийская полиция пришла в расположение сборной России по биатлону. Как стало известно, обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Австрии предъявлены нескольким биатлонистам сборной — Антону Шипулину, Алексею Волкову, Евгению Гараничеву, Александру Логинову и Ирине Старых, а также врачам, массажистам и тренерам.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев на вопрос корреспондента Лайфа о произошедшем ответил: "Пока не комментируем".