"Не контрабандист". Игрок "Спартака" Боккетти рассказал о задержании в аэропорту

Игрок московского "Спартака" Сальваторе Боккетти прояснил всю ситуацию вокруг нашумевшей новости о задержании сотрудниками таможни в московском аэропорту.
Как оказалось, после медицинского обследования Боккетти возвращался из клиники Рима в Москву. В аэропорту его задержали в зелёном коридоре, когда он должен был пройти по красному. Футболист утверждает, что проход там был закрыт. Плюс он не знал правил провоза дорогостоящих вещей. Об этом он откровенно написал на своей странице в "Инстаграме".
Возвращаясь несколько дней назад в Москву, после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту , говоря , что я должен был пройти не через зелёный, *а красный коридор, который был закрыт*. Эти правила я не знал. Часы, которые были у меня на запястье, которые подарила моя супруга на день рождения с гравировкой, купленные в Москве, Россия. Стоимостью менее, чем установлено в законе!!! И другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты. Мне нечего скрывать и если я ошибся, я заплачу штрафы, но , повторюсь я не собирался совершать что-либо вне закона. Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство. Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенёс операцию. Здоровье и моя семья на первом месте.
— Часы, которые были у меня на запястье, мне подарила моя супруга на день рождения с гравировкой. Они были куплены в Москве ещё стоимостью менее, чем установлено в законе. Другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты, — пояснил футболист в своей социальной сети. — Мне нечего скрывать. Если я ошибся, я заплачу штрафы, но я не собирался совершать что-либо вне закона. Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мои честь и достоинство.
Напомним, что инцидент произошёл в Шереметьево. Сначала СМИ ошибочно сообщили, что задержанным оказался Самуэль Жиго, но игрок сразу же опроверг эту информацию.
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