"Не контрабандист". Игрок "Спартака" Боккетти рассказал о задержании в аэропорту

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево был задержан футболист, который пытался перевезти две пары дорогих часов.

Игрок московского "Спартака" Сальваторе Боккетти прояснил всю ситуацию вокруг нашумевшей новости о задержании сотрудниками таможни в московском аэропорту.

Как оказалось, после медицинского обследования Боккетти возвращался из клиники Рима в Москву. В аэропорту его задержали в зелёном коридоре, когда он должен был пройти по красному. Футболист утверждает, что проход там был закрыт. Плюс он не знал правил провоза дорогостоящих вещей. Об этом он откровенно написал на своей странице в "Инстаграме".

— Часы, которые были у меня на запястье, мне подарила моя супруга на день рождения с гравировкой. Они были куплены в Москве ещё стоимостью менее, чем установлено в законе. Другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты, — пояснил футболист в своей социальной сети. — Мне нечего скрывать. Если я ошибся, я заплачу штрафы, но я не собирался совершать что-либо вне закона. Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мои честь и достоинство.

Напомним, что инцидент произошёл в Шереметьево. Сначала СМИ ошибочно сообщили, что задержанным оказался Самуэль Жиго, но игрок сразу же опроверг эту информацию.