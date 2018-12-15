Из больницы — на лёд. Фигурист Коляда едет на чемпионат России с синуситом

Тренер спортсмена заявила, что проблемы со здоровьем не помешают ему выступить на домашнем турнире.

На следующей неделе в Саранске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Один из лучших фигуристов страны Михаил Коляда в преддверии соревнований находится не в оптимальных физических кондициях. Прямо перед стартом он угодил в больницу из-за синусита — воспаления слизистой оболочки пазух носа. Фигурист отметил, что участие в чемпионате России находится под вопросом.

Однако тренер спортсмена Валентина Чеботарева заявила, что Коляда всё же поедет на чемпионат России, несмотря на проблемы со здоровьем.

— У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить сейчас. Но мы ничего не меняем, едем на чемпионат России, — заявила Чеботарева ТАСС.

23-летний Коляда — серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане, также в его активе бронзовые медали чемпионата мира и Европы.