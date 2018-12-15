Штырков победил Сильву, а Мохнаткин проиграл бразильцу Баррозу на турнире RCC

На Урале прошёл пятый, юбилейный турнир промоутерской компании Russian Cagefighting Championship (RCC), собравший в своём карде большое количество известных бойцов.

В отличие от всех ведущих мировых и российских организаций, екатеринбургский промоушен пока не спешит вводить чемпионские пояса и не имеет своего рейтинга бойцов. Формат турниров подразумевает своеобразную матчевую встречу "Сборная России — сборная мира", которая в принципе уже мало "цепляет" фанатов спорта хотя бы по той простой причине, что "сборная мира" зачастую представлена малоизвестными бойцами. Надеемся, что в 2019 году стратегия развития RCC претерпит корректировки и болельщики всё же смогут лицезреть ожесточённые битвы за чемпионские пояса и места в рейтинге, пусть даже и между российскими бойцами.

RCC 5 включил в себя 13 поединков, львиную долю которых составили бои с участием спортсменов, ещё совсем недавно имевших эксклюзивные контракты с организацией Fight Nights Global, включая двух действующих чемпионов и одного экс-обладателя пояса организации — Камила Гаджиева.

Открыл ивент поединок с участием местного бойца Артура Караваева (9–5–0) и бесшабашного питерского "рубаки" Василия Зубкова (14–8–0) по прозвищу Русский Макгрегор. Хозяин клетки продемонстрировал большое желание победить, фактически полностью контролируя ход боя. Зубков откровенно разочаровал и вполне заслуженно уступил единогласным решением судей.

Денис Канаков (9–1–0) из Барнаула оказался сильнее Егора Голубцова (17–6–0) из Екатеринбурга, полностью контролируя ход боя как в стойке, так и в партере.

Действующий чемпион Fight Nights Global в полулёгком весе (65,8 кг) Александр Матмуратов (9–3–0), к удивлению многих любителей смешанных единоборств, не смог пройти барьер в лице Александра Грозина (10–2–1). Ключевыми в данном противостоянии стали навык Грозина в борьбе и плохая защита от тейкдаунов у Матмуратова. Чемпион UFC — базовый каратист, именно в поединках с борцами Александр Матмуратов испытывает наибольшие трудности. Так случилось и на этот раз.

Экс-чемпион Fight Nights Global в лёгком весе (70,3 кг) Магомедсайгид Алибеков (9–1–0) сумел "продышаться" и одержать важную для себя победу в поединке с Шейном Кэмпбеллом (16–6–0) из Канады. В начале 2018 года Алибеков сложил с себя титул чемпиона FNG, проиграв чудовищным нокаутом Ахмеду Алиеву. Бойцу из Приморья крайне важно было вновь выйти на победную стезю, что он уверенно и сделал.

Зрители RCC увидели в этот вечер ещё одного чемпиона организации Fight Nights Global — Георгия Кичигина (18–5–0), вышедшего в клетку против некогда грозного бразильца Русимара Палхареса (19–9–1). Выступающий под флагом Казахстана Рыцарь оказался на голову сильнее противника в стойке, отправив за считанные минуты Русимара в глубокий нокаут.

Местный непобеждённый Денис Лаврентьев (6–0–0) в противостоянии с американцем Виктором Генри (15–4–0) ощутил первую в профессиональной карьере горечь поражения. Но для Лаврентьева этот бой оказался бесценным опытом: на одной базе дзюдо и слабой функциональной подготовке в смешанных единоборствах далеко не уехать.

Не самый яркий поединок полутяжей Михаила Рагозина (12–3–0) и бразильца Клебера Сильвы (16–9–0) завершился единогласным решением.

Опытнейший и многообещающий Николай Алексахин (21–5–0) "стёр в порошок" своего бразильского визави Родриго Кавальеро Коррейу (22–8–0). Глубокий нокаут и желание видеть как можно реже таких бойцов в качестве соперников россиян. Совершенно разный уровень мастерства. После ожидаемой победы Алексахин неожиданно обратился к президенту UFC Дану Уайту с просьбой обратить на россиянина внимание. Интересно, обратит ли?

Бразильский ветеран Джеронимо дос Сантос Мондрагон (41–21–1), которому уже впору присвоить звание "заслуженный гастролёр России и всея планеты", предсказуемо проиграл техническим нокаутом Антону Вязигину (12–3–0).

Один из самых ожидаемых поединков RCC 5 — бой-реванш между легендарным Венером Галиевым (29–11–0) и полюбившимся в России Диего Брандао (24–13–0) — завершился уже на 50-й секунде. Бразильский боец "летающим коленом" рассёк лоб Башкиру, вынудив доктора мгновенно остановить реванш. Вновь победа Брандао — и вновь за считанные секунды.

Поддержал почин Диего и его земляк Франсимар Баррозо (22–7–1). Тяжеловес из Бразилии оказался сильнее топового петербуржца Михаила Мохнаткина (11–3–2), выиграв единогласным решением. Отметим, что Мохнаткин вышел на замену получившего травму Александра Емельяненко, но при этом имел статус фаворита.

В главном событии вечера любимец местной публики Иван Штырков (15–0–1) продлил свою беспроигрышную серию до 16 поединков, выиграв "рычагом локтя" у Тиаго Сильвы (21–8–0). Уральского Халка хардкорные фанаты ММА мечтают увидеть и за пределами родного Екатеринбурга в боях с противниками, так сказать, ещё не списанных со счетов. С Иваном жаждет встречи Владимир Минеев, и это бой, который действительно хочется увидеть. Возможно, в 2019?

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (57–12–0) вернулся! Потерпев три поражения, Шторм сумел одержать в Екатеринбурге важную для себя и своей карьеры победу. Йонас Бильштайн (20–6–1) — это далеко не Гегард Мусаси или даже Анатолий Токов, но всё же "вкус победы" был жизненно необходим омичу, и Александр его почувствовал. Досрочная победа удушающим приёмом во втором раунде, пусть и после провальной первой пятиминутки.

В 2018 году промоутерская компания RCC продемонстрировала желание делать качественный и интересный продукт в индустрии смешанных единоборств. Надеемся, в 2019 году этот продукт получится с ещё большим качеством и количеством звёздных противостояний. Ждём чемпионские пояса!