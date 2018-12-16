Главный биатлонный враг России принёс шведам победу в эстафете, наши — пятые

Первую мужскую эстафету Кубка мира по биатлону благодаря Себастьяну Самуэльссону выиграла сборная Швеции, россияне, с трудом собравшие состав на гонку, финишировали в 24 секундах от медали.

Выбору состава сборной России на эстафету предшествовало сразу несколько скандалов. К третьей гонке в Хохфильцене тренеры поняли, что реально готовы к старту только два российских биатлониста: Александр Логинов и Матвей Елисеев. Ещё двоих решили поскрести по сусекам в виде Кубка IBU в соседнем итальянском Риднау. Там себя неплохо проявил Антон Бабиков, который вроде бы провалил национальный отбор и в основной сборной не мог появляться до января. Что произошло дальше, непонятно: то ли Бабиков отказался ехать, то ли тренеры как-то не так предложили, то ли не предлагали вообще — но Бабиков в Австрии не появился. Всё это вылилось в СМИ, а следом президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что Бабиков отстранён от Кубка мира на весь сезон, раз не хочет ехать, когда зовут.

Следом за Бабиковым отказался выйти на эстафету Евгений Гараничев — из-за проблем с желудком он еле добежал до туалета после прошлой гонки, рассказал тренер Анатолий Хованцев.

В итоге вместо Гараничева был заявлен дебютанта Эдуард Латыпов. И, хотя к середине эстафеты Елисеев и Латыпов дотащили нас лишь до 13-го места, отставание от лидера было небольшим — 37 секунд. Интересно такие промежуточные итоги прокомментировал сам Елисеев. "Доволен, но не удовлетворён", — рассказал Матвей после своего этапа.

Ради справедливости скажем, что и у французов не выступал Мартен Фуркад, — и Франция к середине гонки была 15-й. Лидер сборной наблюдал за этим рядом с финишной прямой, заметно приоткрыв рот. За нами на 14-м месте были и немцы. А вот норвежцы даже без Йоханнеса Бё стабильно шли в четвёрке.

В лидерах же шли итальянцы и шведы в компании со словаками и бельгийцами. Малышко немного подтянул россиян — на последний этап лучший российский биатлонист на данный момент Александр Логинов уходил шестым в 40 секундах от итальянско-шведского дуэта.

Итальянец Кеналь отвалился уже в начале четвёртого этапа, и единолично гонку возглавил давний оппонент российской сборной и всяческого допинга Себастьян Самуэльссон. Но и он не выдержал напряжения на безветренном огневом рубеже и после последней стрельбы подпустил вплотную норвежца Кристиансена. Тем не менее до фотофиниша не дошло — главный критик россиян додержал преимущество до заветной линии, опередив на 3,5 секунды норвежца. Третье место — у восставших из пепла немцев.

Соперники давали шансы подобраться и нашим, но Логинов на обоих рубежах совершил по два недопустимых в условиях погони промаха и обречён был бороться за места вне подиума. В итоге он финишировал пятым.

Кубок мира, 2-й этап. Эстафета. Мужчины

1. Швеция

2. Норвегия

3. Германия

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5. Россия