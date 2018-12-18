Мамаев попросил суд позволить ему встретить Новый год дома с семьёй

Вслед за Александром Кокориным по видеосвязи на заседании суда выступил и Павел Мамаев.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев отметил, что не собирается скрываться и идёт навстречу следствию.

— Всем очевидно, что все необходимые действия подошли к концу. Следствие допросило все стороны и получило все экспертизы. Мы уже помешать ничему не можем, — отметил Мамаев. — Мы не собираемся никуда скрываться и уже сдали все документы. Не считаю нужным дальше нас здесь задерживать. Прошу суд позволить мне встретить Новый год с моими детьми, с моей семьёй в домашнем очаге.

Ранее слово было предоставлено Александру Кокорину, который заявил, что они находятся в СИЗО незаконно.