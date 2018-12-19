Шлеменко: Я ещё не до конца освободился от контракта с Bellator

15 декабря в Екатеринбурге состоялся очередной ивент промоутерской компании Russian Cagefighting Championship (RCC), главным событием которого стал поединок в среднем весе между популярным российским бойцом, экс-чемпионом организации Bellator Александром Шлеменко и представителем немецкого ММА, неуступчивым и неудобным Йонасом Бильштайном.

"Шторм" из Омска сумел порадовать своих болельщиков, одержав досрочную победу над Бильштайном во втором раунде. Специально для Лайфа Александр Шлеменко прокомментировал своё выступление, а также рассказал о планах и дал прогноз на самый ожидаемый для фанатов ММА России бой с участием Фёдора Емельяненко.

— Александр, поделитесь эмоциями после боя? Довольны ли вы своим выступлением или всё же первый раунд оставил осадок?

— Своим выступлением я доволен, удалось выиграть у хорошего бойца. Это не был, как говорят у нас в России, привозной мешок, чтобы я мог подправить свою статистику. Осадка первый раунд у меня не оставил. Это ведь бой… Бильштайн молодец, он хорошо подготовился. Йонас выбрал хорошую, правильную позицию в первом раунде. Что мне оставалось делать? Я знал прекрасно, что финишировать себя я не позволю, я был готов к этому. И я понимал, что он потратит очень много сил в первом раунде, пытаясь провести удушающий приём. Да, проиграл раунд. Зато во втором поставил большую, жирную точку.

Боец ММА Шлеменко задушил соперника на турнире в Екатеринбурге — видео

— После боя вы отметили, что Бильштайн из тех бойцов, которые не "хотят боя". То есть не самый удобный соперник для бойца, исповедующего принцип открытого сражения. Будете ли вы в будущем обращать внимание на этот фактор при выборе противников?

— Да, как я и говорил, Бильштайн очень неудобный соперник. Во время подготовки к бою я изучал его поединки и заметил, что по немцу очень трудно попасть. Он делает всё, чтобы не пропустить удар. При этом Йонас хорошо работает в клинче, переводит в партер, цепляется. В этом и была сложность с ним. Поэтому в первом раунде и не получилось по нему попасть. Что-то менять при выборе соперников я не стану. Я всегда дерусь зрелищно. И даже в этом бою была интрига, а это то, из-за чего люди любят наш спорт. По ходу первого раунда многие болельщики расстроились, подумали, что во втором я не смогу уже держаться. Но видите, как всё получилось. Я совершенствуюсь во многих аспектах, но всё равно для меня самое главное — продвигать свой стиль!

Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko) 16 Дек 2018 в 8:11 PST

— Александр, три поединка до встречи с Йонасом были тяжёлыми, вы бились против топовых бойцов. Можно ли сказать, что бой против Бильштайна — это была своего рода передышка перед следующими большими поединками?

— Я не могу сказать, что этот бой стал для меня передышкой. И не могу сказать, что перед встречей с Йонасом три поединка оказались сложными. Да, решения были не в мою пользу. Были допущены ошибки. Работа над ними уже сделана. Бильштайн как минимум не уступает в классе двум предыдущим соперникам, с которыми я бился до встречи с ним.

— Александр, если в бою с Гегардом Мусаси вас откровенно засудили, то по итогам поединков с Бруно и Токовым вопросов к судьям нет. Анализировали вы причины поражений, стали что-то менять в своей подготовке?

— Конечно же, мы всё проанализировали. Сделана работа над ошибками. Я надеюсь, она даст свои результаты. В принципе, уже и 15 декабря в Екатеринбурге мы увидели результат.

— Принято считать, что ваша авторская школа "Шторм" делает ставку на ударную мощь. Планируете ли вы в будущем посетить Дагестан, провести сборы по вольной борьбе, потренироваться, к примеру, в зале Абдулманапа Нурмагомедова?

— Верно, наша школа делает акцент больше на ударную технику, но при этом мы не забываем и про борьбу. По поводу сборов в Дагестане — да, совсем недавно мы об этом говорили. Тем более в наш зал приезжала делегация из Дагестана во главе с Магомедом Маликовым и Абдурахманом Биларовым. Мы обсудили возможность приезда в эту республику, посмотрим. Почему бы и нет?

— Совсем недавно прошёл самый скандальный бой в истории российского ММА, участниками которого стали ваш ученик Тимур Нагибин и боец из США Георгий Караханян. Ваше мнение: была ли симуляция со стороны Караханяна, задел ли он на самом деле мать соперника и справедливо ли решение организации ACB?

— Мое мнение — Георгий перегнул палку. Как и до боя, после боя, так даже и во время боя. Я считаю, что он мог спокойно продолжить поединок, но предпочёл лёгкий выигрыш. Я ни в коем случае не виню Тимура, там была допущена ошибка рефери... Да, Тимур ударил, но не настолько сильно, чтобы это могло потрясти Караханяна. АСВ я полностью поддерживаю, считаю, что они вынесли правильное решение — no contest.

А по поводу оскорблений… Я полностью доверяю своему бойцу. Во-первых, он никогда не станет говорить того, чего не было. Во-вторых, если кто-то не верит, что Караханян способен сказать подобные слова, посмотрите его видеоролики до боя. Послушайте его нецензурные слова в адрес Тимура Нагибина, и всё станет понятным. Если человек позволяет себе такое до боя, то и во время поединка он способен сказать лишнее. В этом бою было много оскорблений с его стороны.

— Как вы относитесь к идее провести реванш между Нагибиным и Караханяном, но уже в рамках другой организации — RCC? Вопрос ведь между ними остался открытым…

— Я считаю, что встреча между ними была актуальна в АСВ, но так как организация АСВ решила уволить Караханяна, смысла проводить реванш нет. Считаю повторный бой нецелесообразным. Моё мнение — в том поединке победил Тимур. Он был готов, сделал всё правильно. То, что Георгий ушёл из клетки и не захотел драться, — это и есть поражение Караханяна. Болельщики всё видели и всё понимают. Поэтому давать ему ещё один шанс для провокации, для возможности оскорбления, пусть и в рамках других организаций, — не вижу смысла.

— Несколько лет назад Владимир Минеев хотел боя с вами, но тогда не сложилось. Как вы сейчас смотрите на поединок с ним?

— Никак не хочу это комментировать…

Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko) 5 Дек 2018 в 8:30 PST

— Поделитесь вашими планами на 2019 год? Где болельщики смогут вас увидеть?

— Самое главное — это развитие детского спорта в рамках нашей школы "Шторм". А также развитие нашей команды "Новый поток". Что касается именно моей карьеры, то пока говорить о планах рано. Я ещё не до конца освободился от контракта с Bellator. Строить слишком долгосрочные планы я не могу.

— В январе 2019-го состоится финал Гран-при Bellator в супертяжёлом весе, в котором сойдутся Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер. Что вы ждете от легендарного россиянина в этом противостоянии? За счёт чего Фёдор способен победить топового американца?

— Конечно же, мне бы хотелось, чтобы Фёдор стал чемпионом. Но в этом бою я считаю фаворитом Бейдера. Он очень хорошего уровня борец. Да, Фёдор быстрый, может ударить тяжело, но мне почему-то кажется, что американец окажется готов к этому. Райан будет переводить Емельяненко и делать всё для того, чтобы Фёдор устал и не смог драться. 60% на 40% я поставлю на Бейдера. Думаю, он будет проводить тейкдауны, контролировать и отрабатывать в партере.