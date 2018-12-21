"То берём медаль, то чёрт знает где!" Тихонов — о российском биатлоне

Легендарный биатлонист и экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в интервью Лайфу прокомментировал промежуточные итоги сезона, высказал своё отношение к последним обвинениям России в допинге и рассказал о планах на будущее.

— Александр Иванович, как вам старт сезона в исполнении российской сборной? Три бронзы и серебро — это успех?

— Смотря от чего отталкиваться. Мы ещё живём мерками той команды профессионалов, которая была лет 10 назад. На безрыбье и рак — рыба, на безводье и хлеб — фонтан! Два третьих места — и мы тут уже празднуем! Я, конечно, с уважением к Диме Губерниеву отношусь, он хоть настроение поднимает. Если мы дальше будем так продолжать, то опустимся ещё ниже.

Мы по-настоящему подводили спортсменов к старту, поэтому были успехи на протяжении десятилетия моего руководства СБР. Сейчас столько звонков даже от тех, кто был со мной не согласен!

— Удивило, что Логинов стал лидером сборной?

— Почему? Саша — настоящий вожак! Я Саше в своё время тоже предлагал кое-какие моменты... Чтобы ему лучше жилось, так сказать. Ещё перед Сочи. И то, что он со Старых попался на допинге, — это не их вина. И он молодец, что выдержал всё это и так вернулся.

— И снова под подозрениями в допинге. Что думаете об обвинениях австрийской полиции?

— Проблема в том, что у нас мало поддержки в мире. В наше время все бились за финал Кубка мира, а проходил он у нас, в Ханты-Мансийске. Билетов в Уфе не хватало на летний чемпионат, приходилось допечатывать! Сейчас такого нет.

— К вам обращались из IBU или австрийской прокуратуры по этому делу?

— Нет, такого не было.

— Вы остаётесь в информационном биатлонном пространстве. Вернуться на руководящие посты не хотите?

— Нет, нет, нет! Любое предложение с Драчёвым — не пойду!

— А без него?

— И без Драчёва не хочу! Я просто слежу за биатлоном, а так у меня уже жизнь в Белоруссии, мне всё нравится. Развиваю свой сельскохозяйственный проект. Не хочу даже разговаривать с ними. Ещё один ляпсус, просто для примера. СБР объявляет — состоится церемония возврата медали Глазыриной (Её признали виновной в применении допинга. — Прим. Лайфа). Это что, заказан оркестр, ковровая дорожка? На мой взгляд, это непрофессиональный подход.

— При Норицыне у нас первая за два года медаль у женщин, Александр Иванович. И его все девушки вроде бы хвалят.

— Мы сегодня берём медаль, завтра — чёрт его знает, на каком месте. Юрловой сколько лет? Кто на Олимпиаде будет брать медали?

Мне вот писал тут Юра Хамза (Иржи Хамза, чешский вице-президент IBU. — Прим. Лайфа). Да, мы с ним когда-то ругались, но он написал, что, мол, Александр Тихонов болеет за биатлон в своей стране. А у нас постоянно дерьмо льют. Я ехал по Словакии как-то раз, спешил, вдарил за 200 км/ч. Останавливают, показывают — 210. А я спрашиваю: "Вы биатлон любите?" Они сразу: "Вот наша Настенька, она такая хорошая". Ну я им и показал, что это я подписывал её переход в Словакию. Меня с мигалкой сопроводили до дома! Вот это отношение к биатлону в стране!

— Так, а что делать-то?

— После конференции я предлагал Драчёву собраться, поговорить. Но он полтора месяца никому не отвечал. Есть старая плеяда тренеров. Люди со своим "я".

У нас очень серьёзные проблемы. С губернаторами надо работать, как мы делали. Посмотрите, Ханты-Мансийск затухает! Скоро "Ижевская винтовка", там огромные проблемы, насколько я знаю. С техникой, с ратраками, с подготовкой лыжни. Никто не хочет работать!

— Денег не хватает?

— Их много на что не хватает! Слушайте, я вот у шейхов был в гостях на Ближнем Востоке, один из них говорит: "У нас вроде бы только песок да нефть. А всё есть, детей отправляем в Кэмбридж, Оксфорд!" А у нас столько ресурсов — и ни на что не хватает. Всё как всегда:

Пустых речей бушует водопад,

Вокруг блестят фальшивые улыбки,

И все свои просчёты и ошибки

Мы снова за победы выдаём.

Вот в этом всё! И пока такие руководители будут оставаться, у нас с вами будет такое плохое настроение.