Боец ММА Минеев: Штырков боится проиграть мне!

Популярный российский боец ММА, многократный чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев прокомментировал Лайфу недавнее выступление непобеждённого "уральского Халка" Ивана Штыркова на турнире RCC 5 в Екатеринбурге.

Владимир Минеев уже неоднократно бросал вызов Штыркову, но ответа от Ивана пока не последовало. За "уральского Халка" ответил исполнительный директор RCC Николай Клименко, посчитавший, что Минеев не стоит пяти миллионов рублей, которые он планирует получить в качестве гонорара за возможный поединок со Штырковым. Но, по словам Владимира, он даже не знает, кто такой Николай Клименко. Минеев уверен — владельцу екатеринбургской организации, миллиардеру Игорю Алтушкину, это противостояние будет очень интересно.

— Владимир, поделись своим мнением о бое Ивана Штыркова против Тиаго Силвы? Удивил ли тебя в этом поединке чем-нибудь Иван?

— В этом поединке Иван победил, с чем я его и поздравляю! Но, надеюсь, его и самого эта победа радует. Лично я в этом бою не увидел никакой оппозиции со стороны Силвы. Он был просто пассивен.

— В одном из своих постов ты отметил такой факт, как возраст оппонентов Штыркова. На твой взгляд, это совпадение или Иван действительно старается биться с соперниками, которые прошли свой спортивный пик?

— Я считаю, что Иван Штырков растёт как спортсмен от боя к бою. Но да, действительно, среди его соперников много так называемых сбитых лётчиков.

— Ты уже неоднократно вызывал Штыркова на поединок, но Иван пока этот вызов не принял. Как думаешь почему?

— Штырков не принимает вызов, потому что боится проиграть мне.

— Магомед Исмаилов входит в круг твоих интересов? Согласен ли ты с мнением, что у вас с ним осталось незаконченное дело?

— Повторный поединок с Магомедом Исмаиловым поставит точку в нашем противостоянии. Этот бой мне интересен, так же как он интересен и моим фанатам. Но, чтобы он случился, должны быть выполнены определённые условия, о которых я не раз говорил. Это для меня самая большая мотивация к тому, чтобы этот бой состоялся.

— Главным событием турнира RCC 5 в Екатеринбурге стал поединок с участием Александра Шлеменко. Как ты оцениваешь его выступление? Интересен ли он тебе ещё в качестве соперника?

— Шлеменко наконец-то победил! Поздравляю Александра и всю его команду. Шлеменко сейчас совершает челлендж по весовой категории до 77,1 килограмма. Я думаю, всё, что касается нашего противостояния, пока можно обозначить словосочетанием: "До Шлеменко мы ещё доберемся".

—Исполнительный директор организации RCC Николай Клименко прокомментировал твоё желание подраться с Иваном Штырковым за гонорар в пять миллионов рублей. Мнение Клименко — это завышенная сумма, и твой предел — полтора миллиона рублей. Твоё мнение об этом?

— Президент RCC Игорь Алтушкин, насколько я знаю, никаких комментариев по этому поводу не давал. Не думаю, что ему мой бой против Штыркова покажется плохой идеей. Я слышал высказывание какого-то работника RCC… Работника среднего звена. Я вообще не понял, кто это. Не думаю, что стоит воспринимать его слова всерьёз. Если поединок Владимир Минеев — Иван Штырков будет интересен Алтушкину, то значит, он будет интересен и RCC. Но, я думаю, в первую очередь этот бой интересен зрителям, поклонникам ММА. Спросите кого угодно! Хотите — спросите у Хабиба Нурмагомедова. Думаю, он с большим интересом посмотрел бы на это противостояние.