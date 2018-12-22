СМИ: "Спартак" зимой покинет шесть игроков

Красно-белые планируют избавиться от футболистов, на которых не рассчитывают во второй части сезона.

Футбольный клуб "Спартак" во время зимнего трансферного окна планирует существенно перекроить состав. Несколько игроков, на которых в команде не рассчитывают в весенней части чемпионата России, должны покинуть стан красно-белых. По информации "Чемпионата", в их число входят Роман Ерёменко, Александр Самедов, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Артём Тимофеев.

Всех, кроме Тимофеева, клуб попытается продать. Артём же, скорее всего, отправится в аренду. Уже появился вариант с временным трудоустройством в "Крыльях Советов".

Об отъезде из Москвы капитана команды Дениса Глушакова, вокруг которого ходит много слухов, пока ничего не известно.

"Спартак" закончил первую часть сезона на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.