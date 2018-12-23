Третья медаль в ряд! Российский биатлонист провёл успешный масс-старт в Чехии

В последней мужской гонке третьего этапа Кубка мира Евгений Гараничев поддержал почин Александра Логинова и добавил к двум серебряным медалям лидера сборной бронзу. Бороться с Йоханнесом Бё за победу было невозможно.

В преддверии масс-старта в Нове-Место у российских болельщиков были основания надеяться на успешное выступление своих. Вторым номером из 30 лучших биатлонистов в зачёте Кубка мира стартовал Александр Логинов, оставшийся в нескольких секундах от гегемона этого сезона — норвежца Йоханнеса Бё.

Тем приятнее, что на смену Логинову пришли партнёры, и мужская сборная не одним Логиновым сильна.

Сам саратовец непозволительно много промахивался (в общей сложности шесть раз!) и даже с учётом своей высокой скорости оставался на рубеже первого-второго десятка, ещё дальше был Мартен Фуркад. В этих условиях лучшим из наших стал Евгений Гараничев, поставивший на чистую стрельбу.

До третьего рубежа в лидерах вдвоём шли Йоханнес и Тарьей Бё, но на первой стойке Тарьей откатился назад после двух промахов из-за ветра. Гараничев же с восьмого места поднялся на второе, а к последней подходил уже в большой группе преследователей третьим-седьмым.

Но уроженец Пермского края мастерски переиграл всех на рубеже, в одиночку отстреляв чисто. В итоге после заключительной cтрельбы Гараничев уступал 50 секунд Бё, ведя шесть у более быстрого француза Фийона-Майе. Это преимущество он упустил, но бронзу всё же удержал. Логинов — пятнадцатый, и он остался вторым в общем зачёте Кубка мира.

В декабре наши традиционно сильны, и медаль в Нове-Место стала третьей в трёх гонках. Не хватает только победы. Но в личных гонках в этом сезоне пока выигрывают только два человека — Йоханнес Бё и Мартен Фуркад. Чтобы биться с ними, в новом году нужно сделать ещё один рывок вперёд.

Кубок мира, 3-й этап. Масс-старт. Мужчины

1. Й. Бё (Норвегия) — 37.25,2 (0)

2. Фийон-Майе (Франция) — +46,5 (2)

3. Гараничев (Россия) — +54,1 (0)

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15. Логинов (Россия) — + 2.16,2 (6)