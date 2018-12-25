Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры — видео

31-летний российский биатлонист Антон Шипулин на пресс-конференции в Москве объявил, что Рождественская гонка 29 декабря в Германии будет для него последним стартом в жизни.

— Не думал, что такие динозавры, как я, кому-то интересны. (Смеётся.) Хочу объявить главное — Рождественская гонка будет последним стартом в моей карьере. Меня надломили последние обвинения австрийской полиции. После этого я несколько дней не выходил из комнаты, смотрел в потолок. Взял листок, выписал плюсы и минусы, и на 90% решение стало понятно. После этого приехал домой в Екатеринбург, посовещался с семьёй и принял окончательное решение. Состояние здоровья также было фактором. Я трижды переболел за последнее время вирусными заболеваниями, такого желания бороться уже не было.

Антон Шипулин последние несколько лет был лучшим биатлонистом России, три года подряд с 2016 по 2018-го попадал в топ-3 общего зачёта Кубка мира. На Олимпиаде в Сочи Шипулин завоевал золото в мужской эстафете, на чемпионате мира 2017 года впервые стал чемпионом мира, также в эстафете.

В общей сложности за карьеру россиянин 23 раза выигрывал этапы Кубка мира (11 личных побед), завоевал 7 медалей чемпионата мира (1 золото, 3 серебра, 3 бронзы) и дважды был на подиуме Олимпиады (золото в Сочи и эстафетная бронза в Ванкувере).