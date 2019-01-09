Хоккеист Малкин перечислил 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

Клуб игрока "Питтсбург Пингвинз" организовал отдельный сбор средств для помощи пострадавшим во время взрыва в жилом доме.

Взрыв газа в Магнитогорске произошёл буквально в нескольких зданиях от дома, где в детстве жил игрок НХЛ Евгений Малкин. Хоккеист не смог остаться в стороне от трагедии, затронувшей его родной город. Сначала он привлёк внимание к ситуации, выйдя на лёд со словами поддержки, написанными на коньках. А затем поддержал земляков материально, перечислив четыре миллиона рублей.

Как сообщает официальный сайт магнитогорского "Металлурга", и первая команда Малкина, и нынешняя — "Питтсбург Пингвинз" проводят отдельные сборы средств, чтобы также помочь пострадавшим.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома на улице Карла Маркса. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. В результате трагедии погибло 39 человек.