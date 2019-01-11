Испанская глубинка, Катар и Кисловодск. Где клубы РПЛ проводят межсезонье

"Локомотив" пока в отпуске
Действующие чемпионы России официально находятся в отпуске до начала следующей недели. К тренировкам пока вернулся только молодёжный состав команды. Кстати, на официальном сайте ребята рассказывают чумовые истории об отпуске с африканскими слонами и в древнем дагестанском городе.
Сборы:
- 14.01 — 29.01 — Катар.
- 4.02 — 19.02 — Испания.
Матчи:
- 22.01 — "Зенит".
- 25.01 — "Ростов".
- 29.01 — "Спартак".
Фото: © Instagram/fclokomotiv
ЦСКА — в родной испанской глубинке
А вот армейцы уже вышли из отпуска и начали тренировочные сборы в Испании. Клуб уже десятый год проводит межсезонье в небольшом курортном городке Кампоамор. В сборах участвует все, кроме капитана Игоря Акинфеева. Деду Владимирычу дали отдохнуть чуть дольше, он заслужил.
Сборы:
- С 10.01 — Испания.
Матчи:
- 21.01 — соперник не определён.
- 22.01 — соперник не определён.
Фото: © Официальный сайт ПФК ЦСКА
"Спартак" — на экзотическом Ближнем Востоке
Красно-белые тоже уже начали новый сезон сборами в Объединённых Арабских Эмиратах. Там москвичи сыграют один товарищеский матч, а затем вернутся в Москву, где пробудут три дня до отправления в Катар на "Фонбет кубок матч премьер".
Сборы:
- 9.01 — 16.01 — ОАЭ
- 19.01 — 29.01 — Катар.
- 2.02 — 12.02 — Турция.
Матчи:
- 16.01 — "Локомотив" (Ташкент).
- 21.01 — "Ростов".
- 25.01 — "Зенит".
- 29.01 — "Локомотив".
Фото: © Официальный сайт "Спартака"
"Краснодар" — залечь на дно в Андалусии
"Краснодар" не стал выделяться из толпы и вышел из отпуска, как и вся страна, 9 января. Даже немного раньше: накануне вся команда собралась на базе, чтобы в среду уже вылететь на сборы в Испанию. Эту страну "быки" не покинут до февраля, только немного поменяют локацию: с Эстепоны на Марбелью. Суммарно население двух этих городков не сравнится даже с третью самого Краснодара.
Сборы:
- 9.01 — 22.01 — Испания.
- 26.01 — 6.02 — Испания.
Матчи:
- 14.01 — Китай U25.
- 22.01 — "Базель".
- 3.02 — "Мальмё".
- 3.02 — "Нью-Инглэнд Революшн".
- 6.02 — "Локомотив".
Фото: © Официальный сайт "Краснодара"
"Зенит" — сразу в Катар
Зенитовцы, как и "Локо", пока не вышли из отпуска. В течение ближайших дней они начнут прибывать на базу, чтобы пройти медосмотр. После этого команда отправится сразу в Катар, где пройдёт межсезонный турнир "Фонбет кубок матч премьер". До первых официальных матчей сине-бело-голубые успеют посетить ещё Испанию и Турцию, где продолжат подготовку к сезону.
Сборы:
- 15.01 — 28.01 — Катар.
- 31.01 — 11.02 — Испания.
- 24.02 — 2.03 — Турция.
Матчи:
- 22.01 — "Локомотив".
- 25.01 — "Спартак".
- 28.01 — "Ростов".
Фото: © Официальный сайт "Зенита"
"Всё включено" по-футбольному
В любимую многими россиянами Турцию на сборы отправятся тульский "Арсенал", московское "Динамо", грозненский "Ахмат", казанский "Рубин", "Ростов", "Оренбург", самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей" и махачкалинский "Анжи".
Правда, дагестанский клуб проведёт там совсем немного времени уже в феврале, а в январе будет тренироваться в Кисловодске — единственном российском городе, где пройдут сборы команды РПЛ.
Ещё одним популярным направлением для проведения тренировочных сборов российских команд станет Кипр. Там большую часть времени проведут "Урал" и "Уфа". Уфимцы также ненадолго заедут в Испанию, а ростовчане — в Катар.
- Раньше всех сборы начал "Рубин". Команда Бердыева тренируется уже с 4 января.
- Позже всех сборы начинаются у "Зенита", "Ахмата", "Енисея" и "Анжи" — 15 января.
Сборы у команд продлятся до конца февраля, а уже в начале марта стартует вторая часть чемпионата России по футболу. 18-й тур намечен на 3 марта 2019 года. Турнирная таблица после первой половины сезона выглядит так:
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