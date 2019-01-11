Испанская глубинка, Катар и Кисловодск. Где клубы РПЛ проводят межсезонье

Пока страна возвращается в офисы после рождественских каникул, российские футболисты продолжают находиться в тёплых странах. Но и они тоже уже не отдыхают, а работают — начались тренировочные сборы. Где их проводят клубы РПЛ — в материале Лайфа.

"Локомотив" пока в отпуске

Действующие чемпионы России официально находятся в отпуске до начала следующей недели. К тренировкам пока вернулся только молодёжный состав команды. Кстати, на официальном сайте ребята рассказывают чумовые истории об отпуске с африканскими слонами и в древнем дагестанском городе.

ЦСКА — в родной испанской глубинке

А вот армейцы уже вышли из отпуска и начали тренировочные сборы в Испании. Клуб уже десятый год проводит межсезонье в небольшом курортном городке Кампоамор. В сборах участвует все, кроме капитана Игоря Акинфеева. Деду Владимирычу дали отдохнуть чуть дольше, он заслужил.

Сборы: С 10.01 — Испания. Матчи: 21.01 — соперник не определён.

22.01 — соперник не определён. Фото: © Официальный сайт ПФК ЦСКА

"Спартак" — на экзотическом Ближнем Востоке

Красно-белые тоже уже начали новый сезон сборами в Объединённых Арабских Эмиратах. Там москвичи сыграют один товарищеский матч, а затем вернутся в Москву, где пробудут три дня до отправления в Катар на "Фонбет кубок матч премьер".

"Краснодар" — залечь на дно в Андалусии

"Краснодар" не стал выделяться из толпы и вышел из отпуска, как и вся страна, 9 января. Даже немного раньше: накануне вся команда собралась на базе, чтобы в среду уже вылететь на сборы в Испанию. Эту страну "быки" не покинут до февраля, только немного поменяют локацию: с Эстепоны на Марбелью. Суммарно население двух этих городков не сравнится даже с третью самого Краснодара.

"Зенит" — сразу в Катар

Зенитовцы, как и "Локо", пока не вышли из отпуска. В течение ближайших дней они начнут прибывать на базу, чтобы пройти медосмотр. После этого команда отправится сразу в Катар, где пройдёт межсезонный турнир "Фонбет кубок матч премьер". До первых официальных матчей сине-бело-голубые успеют посетить ещё Испанию и Турцию, где продолжат подготовку к сезону.

"Всё включено" по-футбольному

В любимую многими россиянами Турцию на сборы отправятся тульский "Арсенал", московское "Динамо", грозненский "Ахмат", казанский "Рубин", "Ростов", "Оренбург", самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей" и махачкалинский "Анжи".

Правда, дагестанский клуб проведёт там совсем немного времени уже в феврале, а в январе будет тренироваться в Кисловодске — единственном российском городе, где пройдут сборы команды РПЛ.

Ещё одним популярным направлением для проведения тренировочных сборов российских команд станет Кипр. Там большую часть времени проведут "Урал" и "Уфа". Уфимцы также ненадолго заедут в Испанию, а ростовчане — в Катар.

Раньше всех сборы начал "Рубин". Команда Бердыева тренируется уже с 4 января.

Позже всех сборы начинаются у "Зенита", "Ахмата", "Енисея" и "Анжи" — 15 января.

Сборы у команд продлятся до конца февраля, а уже в начале марта стартует вторая часть чемпионата России по футболу. 18-й тур намечен на 3 марта 2019 года. Турнирная таблица после первой половины сезона выглядит так: