Спартаковская революция: клуб очищается и меняет собственность. Что происходит?

Зимнюю паузу клуб Леонида Федуна и команда Олега Кононова начали резво: расстались почти с третью состава, активны на трансферном рынке. Красно-белые начали долгожданную революцию, или всё это — косметический ремонт?

Как "Спартак" начал 2019-й?

На новогодних каникулах руководство "Спартака" не праздновало и не наслаждалось оливье, а серьёзно меняло облик команды. В ней началась настоящая чистка. Ушли восемь человек.

Ушли:

1. Александр Самедов (в "Крылья Советов", неустойка составила 750 тысяч евро).

2. Джано Ананидзе (в аренду в "Крылья Советов", причём его зарплата составляет, по неофициальным данным, около 2 млн евро).

3. Артём Тимофеев (в аренду в "Крылья Советов").

4. Ивелин Попов (примерная неустойка — 400 тысяч евро).

5. Марко Петкович (примерная неустойка — 200 тысяч евро).

6. Роман Ерёменко (примерная неустойка — несколько сотен тысяч евро).

7. Сергей Ерёменко (ушёл из "Спартака-2").

8. Владислав Пантелеев (перешёл в "Рубин", мог уйти примерно за 500 тысяч евро).

Почему так произошло?

Выбор игроков довольно странный. Главной кандидатуры, звучавшей с трибун, в нём не оказалось. Контракт Дениса Глушакова действует ещё два года, и разорвать его не так и просто. Да и судя по действиям Кононова осенью, он видит в Глушакове лидера, в том числе и ментального. Вряд ли разного рода акции поддержки в раздевалке проходили без ведома главного.

Так, уход братьев Ерёменко (именно братьев — если кто не заметил, то младший брат Романа Сергей провёл девять матчей в "Спартаке-2") однозначно видится желанием покончить с наследием итальянского агента Марко Трабукки, который в своё время делал немало для сбора команды Массимо Карреры, являясь его хорошим знакомым. Потому что за то короткое время, что Роман Ерёменко играл, он зарекомендовал себя чуть ли не единственным нестандартным футболистом в нынешней команде.

В остальном клуб пытается избавиться от балласта: Самедову уже 34, хотя он тоже во многом может считаться союзником Карреры. Именно Александр первым в соцсетях поблагодарил итальянца после увольнения.

Попову — 31. Марко Петкович просто не отвечал уровню футболиста основы. Другое дело, что сменщик у него только один — Николай Рассказов.

Тимофеев и Ананидзе уходят в аренду и могут ещё вернуться. Артём играл в основе, Джано — просто талантливый, но оба подвержены травмам.

Кто приедет?

Уже подтверждён трансфер за миллион евро молодого Аяза Гулиева, который начинал карьеру в "Спартаке", но не смог сразу выстрелить и отправился по арендам. В итоге игрока выкупил "Ростов" Валерия Карпина, и в нём 22-летний россиянин стал одним из главных открытий летне-осенне-зимней части сезона. Однозначный плюс в атаку, креатив, дальние удары. И российский паспорт, что крайне важно.

Ещё одно приобретение — бразильский защитник Айртон на левый фланг. Купили его за семь миллионов евро при трансферной стоимости в полтора. Это уже далеко не первый раз в "Спартаке". То ли в бразильце увидели какого-то вундеркинда, то ли в клубе есть люди, заинтересованные в высоких ценах на закупаемых игроков. То ли это ошибка авторитетного портала, который раньше давал довольно точную информацию. Других вариантов не наблюдается. Это удар по Дмитрию Комбарову, которого может ждать скамейка запасных или, как знать, перевод на другой фланг.

На днях о "желании присоединиться к великому клубу" заявил в интервью словацкий полузащитник "Вулверхэмптона" Герц. Трансферное окно ещё впереди, так что времени у красно-белых много. Клуб рано расстался со многими футболистами, у них есть время найти новых. Точно так же и у Кононова есть время подыскать им замену. Очень нужен второй Промес на фланг (и ходили слухи, что его вернут, но нужно ли это самому голландцу из Севильи?), нужен правый защитник, не помешал бы нападающий не таранного типа. Не только Зе Луиш, на которого надо "вешать", а Чалов, который может обыграться. Луис Адриано в первую половину сезона не впечатлил.

Как "Спартак" изменил структуру собственности?

Буквально вчера "Интерфакс" распространил новость, которая выводит революционные события в "Спартаке" на новый уровень. Оказывается, теперь клубом владеют две новые структуры — ООО "Спорт-холдинг" и АО "Капитальные активы". Это две российские компании, а ранее 70% акций принадлежали офшору Moran Trading Resources, зарегистрированному на Британских Виргинских островах.

Строго говоря, не работая в этих компаниях и не зная ситуацию изнутри, сложно предполагать, как была устроена структура собственности. Вероятно, ситуация обстояла так: выкупал у Андрея Червиченко клуб Вагит Алекперов, который потом передал его управление заместителю. Сейчас, по данным СМИ, собственность решили разделить. Примерно половиной 70-процентного пакета владеет Алекперов, другой половиной — Федун. Оставшиеся 30% принадлежали всё это время компании "Торгсити девелопмент", которой владел Андрей Червиченко. То есть удивительно, но даже в 2019 году ростовский бизнесмен мог быть совладельцем клуба.

В Интернете можно найти информацию о том, что ЗАО "Торгсити девелопмент" с собственником по имени Червиченко Андрей Владимирович было ликвидировано 19 марта 2018 года. Теперь акции "Спартака" принадлежат частному лицу. Червиченко это или кто-то другой — знают от силы несколько человек.

Так или иначе, если эти события и ознаменуют приход Алекперова в "Спартак", то скорее символический. Пока никаких ожиданий изменений, кроме количества процентов в документах, нет.

Что дальше?

Будущее "Спартака", несмотря на чистку, как всегда, в тумане. Не совсем понятно, есть ли кредит доверия Олегу Кононову и насколько он велик. По нашей информации, вариант с назначением Станислава Черчесова не задвинут в долгий ящик. И к нему могут вернуться, если Кононов не справится с обязанностями и не поставит игру. Выход в Лигу Европы вряд ли посчитают провалом, особенно если удастся дойти до решающего матча в Кубке России, а вот отсутствие европутёвки зашатает и без того хрупкий стул под Кононовым. В таком случае происходящее — классическая революция. Только сверху — Федуна же всё равно никто не поменяет, если не Алекперов.

Кононов — как Временное правительство, которое должно очистить страну и передать её... Учредительному собранию? Или сильному диктатору?

Совершённые покупки и кадровые решения пока не дают возможности сказать, что за стройку затеял Кононов. Но наверняка он продолжит делать ставку на лидеров чемпионского сезона — 2017, таких как Глушаков и Ребров, и будет стараться омолодить часть состава, отвечающую за созидание. Удастся ли — увидим совсем скоро. Но темп взят крейсерский.