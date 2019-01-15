Касаткина сенсационно вылетела с Открытого чемпионата Австралии

Россиянка на старте турнира уступила представительнице Швейцарии Тиме Бачински со счётом 3:6, 0:6.

21-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина, на которую возлагались основные надежды на этом турнире, не смогла выйти во второй круг. Уроженка Тольятти взяла всего три гейма (3:6, 0:6). Встреча длилась 55 минут.

Обиднее всего, что Дарья упустила возможность стать первой ракеткой мира.

Также отметим, что Наталья Вихлянцева смогла выйти в следующую стадию турнира. Россиянка победила Варвару Лепченко (США) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4 и теперь сыграет с выбившей Касаткину Бачински.