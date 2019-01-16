Янчук: Хачанов сможет пройти Федерера, ему нужны такие встречи

Australian Open в самом разгаре. Уже в первом круге вылетела Дарья Касаткина, что удивило многих, а Мария Шарапова впервые за четыре с половиной года одержала сухую победу. Продолжают борьбу и наши мужчины Карен Хачанов, Евгений Донской и Даниил Медведев.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с Лайфом подвёл промежуточные итоги Открытого чемпионата Австралии. Специалист рассказал, над чем нужно работать Дарье Касаткиной, а также почему Карен Хачанов может обыграть Роджера Федерера.

— Виктор Николаевич, Касаткина была одной из фавориток этого чемпионата, но почему она так плохо провела матч против Бачински?

— Касаткина уже состоялась как спортсменка, играет она нестандартно, плетёт паутину, меняет ритм и так далее. Но статистические данные указывают на то, что Даша всё-таки недостаточно активно играет для современного тенниса. Если говорить именно об ударах на вылет (это когда благодаря одному удару можно взять очко), то по сравнению, например, с молодой японкой Осакой, у Даши их в три раза меньше. Она мало давит на соперниц.

— Что нужно делать Даше, чтобы улучшить свою статистику?

— Ей нужно увеличивать скорость как в ударах, так и в перемещениях по корту. В нынешнем состоянии я не вижу её претенденткой на Большой шлем. В лучшем случае — десятка мирового рейтинга, где она и находится. Это, конечно, тоже неплохо, но, как говорится, мы это уже проходили.

Есть ещё и такой фактор: все соперницы её уже изучили, они способны играть против Даши грамотно и самоотверженно, поэтому ей стало сложнее. Когда она только восходила и её мало знали, то всё получалось на корте. Да и она ещё не набрала лучшую форму, сейчас только начало сезона. Плюс не стоит и забывать об удаче. Всё это вместе взятое и привело к такому результату. Обидно, что это случилось на Большом шлеме, да ещё и в первом круге.

— А как вам сухая победа Марии Шараповой над Хэрриет Дарт (6:0, 6:0)?

— Знаете, сухая победа всегда обманчива. Я бы даже сказал, что это ещё хуже, чем если бы была упорная борьба. Ведь в противостоянии лучше приходишь в себя, набираешь форму по ходу соревнования. А эта встреча была не лучшей подготовкой к следующим играм, что и настораживает.

До этого на турнире в Китае она противостояла белоруске Соболенко, и было видно, что Шарапова проигрывает оппонентке по многим показателям. Сейчас она находится не в лучшей своей форме. Поживём — увидим, как всё сложится дальше.

— А Карен Хачанов находится в лучшей своей форме? Судя по сетке, в четвертьфинале он может встретиться с самим Роджером Федерером. Как вы думаете, по силам ли Карену обойти и швейцарца?

— По идее, ему Федерер подходит. Карен сможет дать ему бой. Конечно, придётся нелегко, но шансы у него есть как у более молодого и уже "обстрелянного" претендента на высокие места. Ему и нужны такие встречи. Это испытание, если он дойдёт до четвертьфинала, для него будет прям вовремя. Необходимо проходить через это. Именно так и рождаются великие игроки.