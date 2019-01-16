"Ему не место в Кубке мира". Биатлонист Самуэльссон выступил против Логинова

Шведский спортсмен жёстко высказался относительно участия россиянина в Кубке мира.

Биатлонист Себастиан Самуэльссон в разговоре с журналистами рассказал о своём отношении к Александру Логинову, который вернулся после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

— Знаете, я не удивлён победе Логинова. Он провёл немало отличных гонок, его победа была лишь делом времени. Но он был дисквалифицирован за приём ЭПО. Думаю, ему не место в Кубке мира. Те, кто принимал запрещённые вещества, не должны возвращаться, — приводит слова биатлониста издание Expressen. — Да, я пожал ему руку в Оберхофе, и после этого было много вопросов ко мне. Просто мне кажется, что не пожать руку было бы неправильно со спортивной точки зрения.

Напомним, что Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.