Биатлонист Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира, Логинов — пятый

Спринтерская гонка должна была состояться ещё вчера, но из-за непогоды в Рупольдинге соревнования были перенесены.

Первым в спринтерской гонке на 10 километров, которая состоялась в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге, стал норвежец Йоханнес Бё. Его результат 22.56,3. Вторым стал его брат Тарьей Бё (отставание +7,9), а третьим — немец Бенедикт Долль (+10,5).

Лучший результат из российских биатлонистов показал Александр Логинов — он стал пятым (+26,1). Матвей Елисеев финишировал 17-м, Евгений Гараничев — 29-м, Максим Цветков — 49-м, Дмитрий Малышко — 50-м, Семён Сучилов — 97-м.

Отметим, что сегодня также спринт побегут женщины.

Кубок мира. 5-й этап.

Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.56,3 (один промах).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +7,9 (0).

3. Бенедикт Долль (Германия) — +10,5 (1).

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5. Александр Логинов (Россия) — +26,1 (1).

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17. Матвей Елисеев (Россия) — +57,8 (1)....

29. Евгений Гараничев (Россия) — +1.16,0 (1)...

49. Максим Цветков (Россия) — +1.42,4 (0)

50. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.45,3 (2)...

97. Семён Сучилов (Россия) — +3.08,5 (3).