Январская жара. Что за кубок разыграют клубы РПЛ в столице ЧМ-2022?

Главный спортивный канал страны "Матч ТВ" в межсезонье решил организовать товарищеский турнир для клубов Российской премьер-лиги. Проходить он будет в Катаре — стране, которая примет следующий чемпионат мира по футбола. Познакомиться со страной – хозяйкой грядущего мундиаля и формой команд – лидеров чемпионата России можно будет в ближайшие дни. Лайф рассказывает всё о "Кубке Матч Премьер".

Что за кубок?

Турнир носит официальное название "Фонбет Кубок Матч Премьер". В нём принимают участие четыре команды, которые поочерёдно сыграют друг с другом. Победителем станет клуб, который наберёт больше всех очков.

Организатор турнира — "Матч ТВ" Призовой фонд Кубка — 200 тысяч долларов. Победитель получит 80 тыс., вторая команда — 50 тыс., третья — 40, четвёртая — 30. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Где проходит?

Местом проведения предсезонного турнира выбрана столица чемпионата мира 2022 года — Катар. "Матч ТВ" делает ставку на то, что Россия приедет в столицу мундиаля раньше всех на три года, и это отличная возможность познакомиться с этой страной и для клубов, и для зрителей.

Кроме того, это неплохая организационная проверка и для самого Катара. Всё-таки пока в стране готов лишь один стадион, и не мешало бы хотя бы на его примере отрепетировать порядок действий при приезде нескольких команд, участвующих в турнире.

Матчи будут проходить в Дохе. Там оптимальные условия для проведения предсезонных сборов. Во-первых, погодные: в дни турнира температура воздуха днём будет составлять 20–25 градусов по Цельсию. Во-вторых, логистические: в спортивном комплексе академии Aspire, где сборы проводят "Бавария", "Барселона" и ПСЖ, есть 14 футбольных полей и около 40 площадок для различных видов тренировок.

Кто участвует?

В турнире примут участие четыре клуба: "Спартак", "Локомотив", "Ростов" и "Зенит". Изначально планировалось участие ещё двух ведущих клубов чемпионата России — ЦСКА и "Краснодара", однако они отказались от участия, сославшись на другие планы предсезонной подготовки. И армейцы, и "быки" находятся в Испании, и для них перелёт из Европы на Ближний Восток не очень удобен.

"Локомотив" и "Зенит" же начали сборы сразу в Катаре. "Спартак" прилетел туда из ОАЭ, "Ростов" — из Турции.

Зачем он нужен?

Сыграть контрольные матчи с достойными соперниками в январе довольно проблематично. Топовые европейские чемпионаты, в отличие от российского, не находятся на паузе, и это осложняет поиск спарринг-партнёров. Во многом поэтому "Рубину" приходится играть с "Диошдьёром" и "Вииторулом", а "Краснодару" — со сборной Китая до 25 лет и "Нью-Инглэнд Революшн".

В этом плане участникам "Кубка Матч Премьер" повезло: они получают возможность проверить состав в играх не просто с равными соперниками, а к тому же с командами из своего же чемпионата, с которыми впоследствии будут биться уже в РПЛ.

Время пришло!

Сегодня матчем #СпартакРостов откроется ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР, и в конкурсе комментаторов состоятся два поединка.



Следите по ссылке: https://t.co/sSx8FnevGn

Студия в 19:00, церемония открытия турнира в 19:30, стартовый свисток — 20:00.



#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/tbGvlP3Mac — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 января 2019 г.

Кроме того, важен сам формат. В последние годы клубы поняли, что участие в пред- и межсезонном турнире гораздо лучше, чем просто проведение нескольких товарищеских встреч. Во-первых, даже условная турнирная интрига и небольшой призовой фонд дают дополнительную мотивацию, а во-вторых, это привлекает внимание зрителей, которым гораздо интереснее следить за матчами как за соревнованиями, а не просто чередой бессмысленных игр. Далеко за примерами ходить не нужно — осенью это прекрасно доказала Лига наций.

Больше крутого футбола! Почему Лига наций — лучшее изобретение УЕФА

Европейские топ-клубы в последние годы активно ездят по Америке, чтобы поучаствовать в турнирах, при этом и в каждой стране местные спортивные каналы организуют свои соревнования. Теперь это наконец-то сделал и российский "Матч ТВ".

Кто, с кем и когда играет?

Турнир пройдёт с 21 по 29 января. Матчи покажут на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер", а также на сайтах и в приложениях спортивного холдинга.

Расписание: