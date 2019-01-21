Мама фигуристки Шаботовой: Она не понимает, что такое допинг

Мама 13-летней фигуристки Ирина Шаботова сообщила, что уже лишила дочку смартфона.

Сегодня в Сети разгорелся скандал: 13-летняя фигуристка из Москвы Анастасия Шаботова в прямом эфире в "Инстаграме" сказала, что применение большого количества допинга помогает всегда побеждать.

Мама молодой фигуристки Ирина Шаботова призналась, что её дочка сделала это неосознанно.

— На моего ребёнка это не похоже. В силу своего возраста она даже не понимает, в чём её все обвиняют. Может, она что-то и слышала, но точно не от родителей или от тренеров, — приводит слова мамы фигуристки Sports.ru. — У неё даже нет понятия самого допинга как такового. Для неё и витамин С — допинг. Больше выпил — значит, ты бодрее, веселее. Она в принципе не различает, что есть допинг, что — витаминка.

Также она отметила, что лишила дочку смартфона, и вручила ей кнопочный телефон для связи.