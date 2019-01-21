Капитан спас. Глушаков принёс "Спартаку" победу на старте кубка "Матч Премьер"

Москвичи благодаря голу полузащитника в добавленное время одержали волевую победу над "Ростовом".

В Катаре стартовал предсезонный турнир с участием клубов Российской премьер-лиги. В стартовом матче между собой сошлись московский "Спартак" и "Ростов". Счёт в игре открыли номинальные гости: исландец Видар Кьяртанссон неотразимо пробил в дальний угол при выходе три в три.

Видар Кьяртанссон забил свой третий мяч за «Ростов» и открыл счет в матче #СпартакРостов



Смотрите второй тайм в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР

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Во втором тайме "Спартак" заработал пенальти, который уверенно реализовал бразилец Луис Адриано, сравнявший счёт в поединке.

Луис Адриано реализует пенальти в ворота «Ростова» и забивает свой шестой мяч в сезоне (4 в РПЛ и 1 в Лиге Европы)



Смотрите #СпартакРостов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

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Регламент "Фонбет Кубка Матч Премьер" не подразумевает ничейных результатов, а значит, победитель так или иначе должен был быть определён. И когда всё катилось к серии пенальти, игра внезапно взорвалась. Пенальти на этот раз заработал уже "Ростов". К мячу подошёл Алексей Ионов, но пробил плохо: вратарь легко забрал мяч.

И тут сработало вечное футбольное правило: не забиваешь ты — забивают тебе. Буквально в ответной атаке, когда шло уже добавленное ко второму тайму время, "Спартак" сумел отправить мяч в сетку ворот соперника: отличился капитан команды Денис Глушаков.

Таким образом, "Спартак" одерживает победу в стартовом матче кубка "Матч Премьер", и набирает три очка. Завтра силами будут мериться "Локомотив" и "Зенит".

Кубок "Матч Премьер".

21 января.

"Спартак" — "Ростов" — 2:1.

Голы: Кьяртанссон 40' (0:1), Адриано 58' (1:1), Глушаков 92' (2:1).

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