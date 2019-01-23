В районе пропажи самолёта с футболистом "Кардиффа" нашли обломки в море

Офицер, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолёта с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой, Джон Фитцджеральд рассказал журналистам о первых результатах проделанной работы.

RMC со ссылкой на него сообщает, что в море были найдены подушка, несколько предметов и элементов белого цвета, а также изогнутый кусок металла. На это место обнаружения обломков была отправлена спасательная лодка.

Вчера стало известно, что аргентинский футболист Сала на частном самолёте отправился из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к своему новому клубу. Воздушное судно исчезло с радаров в районе Нормандских островов. До этого пилот просил разрешения на экстренную посадку.

Также СМИ опубликовали последнее голосовое сообщение футболиста, которое он отправил своему другу. Эмилиано говорил, что боится лететь на таком старом самолёте.