Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ, Самодурова — вторая

Сегодня в столице Белоруссии на "Минск-арене" стартовал чемпионат Европы. Свои короткие программы первыми представили женщины.

Россиянка Алина Загитова, открывавшая сильнейшую разминку в короткой программе, немного перенервничала и сделала помарку на тройном флипе. С остальным действующая олимпийская чемпионка справилась без проблем. Судьи поставили ей 75.00 баллов — и это лучший результат на сегодня.

Второй стала ещё одна наша фигуристка — Софья Самодурова. Ученица Алексея Мишина все элементы выполнила очень чисто и заслуженно получила 72,88 балла.

Третье место у представительницы Швейцарии Алексии Паганини (65,64). Её результат значительно ниже, чем у двух лидирующих россиянок.

Станислава Константинова уже в самом начале своей программы допустила ошибку, а затем и вовсе упала. Дебютантка европейского первенства заработала всего 56,76 балла и идёт на 11-м месте.

Верхняя часть таблицы после короткой программы выглядит так:

Отметим, что свои произвольные программы женщины представят в пятницу, 25 января. Начало соревнований в 18:00 по московскому времени.

Практически следом на минском льду выступят пары.

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