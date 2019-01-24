Официально легенда! Овечкин добрался до очкового рекорда россиян в НХЛ

Однако очередной успех капитана "Вашингтона" снова не помог его команде избежать поражения.

Это свершилось: Александр Овечкин наконец-то добрался до рекорда по очкам среди российских хоккеистов в НХЛ. Капитан "Вашингтона" в игре против "Торонто" забросил 37-ю шайбу в сезоне, набрав таким образом 1179-е очко в своей заокеанской карьере. Столько же у Сергея Фёдорова, больше нет ни у кого.

Для оформления рекорда Овечкину понадобилось всего 1053 матча, тогда как Фёдорову — 1248. Однако партнёры Александра по "Вашингтону" его порыв не поддержали, и команда в итоге потерпела седьмое поражение подряд. Поэтому высказываться о рекорде Овечкину пришлось философски.

Конечно, для меня это особенное достижение. Разумеется, мне приятно. Для меня это большая честь. Я многому научился у Фёдорова. Особенно запомнилось, как он говорил о проигрышах и выигрышах. Поражения надо забывать и двигаться дальше Александр Овечкин Фото: © nhl.com

Овечкин продолжает с приличным отрывом лидировать в снайперской гонке НХЛ: у него 37 шайб. Однако в топ-10 лучших бомбардиров лиги он не входит, там первую строчку удерживает другой россиянин — Никита Кучеров.