Поиски самолёта с игроком "Кардиффа" остановлены

Отмечается, что шансы на выживание футболиста и других людей, которые были на борту, чрезвычайно малы.

Искать пропавший с радаров самолёт с футболистом Эмилиано Салой на борту больше не будут. После трёх дней безуспешных работ поисковую операцию было решено остановить.

— Мы приняли сложное решение — прекратить поиски, — говорится в распространённом коммюнике.

Также сообщается о "чрезвычайно малых" шансах на выживание у всех, кто находился на борту.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 января 2019 г.

Сала перешёл в английский "Кардифф" этой зимой и отправился в новый клуб на частном самолёте, который пропал с радаров.

СМИ со ссылкой на экспертов утверждают, что самолёт мог потерпеть крушение из-за обледенения крыльев. Специалисты приводят в доказательство сообщение футболиста, где он сказал о "разваливающемся самолёте".

Отметим, спасатели не исключают варианта, что спортсмен и пилот могли спастись на шлюпке.