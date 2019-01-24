Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата Европы

В Минске продолжает набирать обороты европейское первенство по фигурному катанию. Сегодня уже определились первые победители.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые последние два года становились чемпионами Европы, сделать победный хет-трик не смогли. Сегодня они — только вторые. За произвольную программу россияне заработали 144,92 балла, общая оценка — 218,82.

Чемпионами Европы заслуженно стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. За произвольную они получили 149,11 балла, а в общем — 225,66. Для всей Франции — это историческое событие. Впервые с 1932 года французам удалось завоевать золотые медали европейского первенства в парном катании.

Бронзовые медали увозят дебютанты из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Судьи им поставили 132,70 балла, общая оценка — 205,28.

Ещё один наш дуэт — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — стал пятым. За две программы они набрали 185,92 балла.

Напомним, сегодня свои короткие программы представили мужчины. Михаил Коляда и Александр Самарин лидируют после первого дня.