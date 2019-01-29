Из Донецка в Петербург. Знакомимся с новичком "Зенита" Ракицким

Сине-бело-голубые наконец-то объявили о трансфере — команду пополнил 29-летний защитник сборной Украины и донецкого "Шахтёра" Ярослав Ракицкий.

Чемпион с Украины

Ярослав Ракицкий — один из самых известных украинских защитников. Он воспитанник донецкого "Шахтёра", и, собственно, выступал пока только за горняков. Является семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

За сборную Ракицкий дебютировал в 2009 году, с тех пор регулярно вызывался в национальную команду. На его счету 54 матча и 5 забитых голов.

Играет Ракицкий в основном на позиции центрального защитника, но может и на левом фланге. Главным его преимуществом является рабочая левая нога. Многие специалисты отмечают и его скоростные качества. Интересен и тот факт, что играть в центр защиты его поставил именно бывший тренер "Зенита" — Мирча Луческу.

Не поверите, но когда сыну исполнилось девять месяцев, он начал бить по мячику, причём левой ногой. Удивительный факт, ведь сам он правша. Тренеры в "Шахтёре", помню, говорили мне, что у него отличная левая "клюшка" Елена Ракицкая, мама футболиста

Конфликт с фанатами

Переход в "Зенит" многие украинские болельщики восприняли в штыки. В первую очередь из-за политической напряжённости между странами, а во-вторых, из-за его непростых отношений с местными поклонниками футбола.

В 2015 году бурно обсуждался вопрос, почему Ракицкий не поёт гимн Украины перед матчами национальной команды. Из-за этого его обвиняли даже в отсутствии патриотизма.

— Перед матчами я настраиваюсь и концентрируюсь. Слова гимна, конечно, знаю, — так тогда объяснился футболист.

Многие его называют молчуном. Он практически никогда не даёт интервью и ничего не комментирует. Казалось бы, это даже хорошее качество для действующего спортсмена. Но и из-за этого на него тоже нападают.

В жизни я спокойный и справедливый, но на поле бываю слишком эмоциональным Ярослав Ракицкий Фото: @ instagram/rakitskyy_official

Второй Тимощук

Переезд с Украины в Россию — достаточно смелый поступок. Многие помнят, что у Александра Зинченко, выступавшего за "Уфу", начались проблемы с вызовом в сборную. В Сети уже пишут, что и Ракицкому закрыта дорога в национальную команду, а некоторые просят и вовсе не возвращаться в страну...

Однако история знает и другие примеры. Например, 39-летний украинский тренер "Зенита" Анатолий Тимощук. Будучи футболистом, он поиграл и на Украине, и в России. Долгое время был капитаном "Зенита" и, без сомнений, стал настоящей легендой Санкт-Петербурга. С 2017 года входит в тренерский состав сине-бело-голубых.

Именно Тимощук поддержал Ракицкого при переходе в "Зенит". А Ярослав взял себе 44-й номер, который раньше принадлежал Анатолию. Преемственность.

Семья футболиста

Родители Ракицкого — самые простые люди. Мама сначала трудилась учительницей в школе, а затем стала фитнес-инструктором, отец работает на шахте в Першотравенске. Жена Ольга — певица. Правда, карьера популярности ей не принесла. Сейчас она занимается воспитанием дочки Ярославы и готовится во второй раз стать мамой.

Кстати, Ракицкий не раз попадал в скандалы из-за своей жены. Например, многих зацепила её фраза в интервью "У нас ванна покрыта сусальным золотом, специально по заявкам мужа". Ну или когда она отсудила у агента своего супруга $244 500. Самое интересное, что ответчиком в суде по этому делу выступал Ярослав.

У футболиста также есть сестра Дарья. Она спортивный журналист и работает в пресс-службе "Шахтёра".

Зажжёт в "Зените"?

Последние пару сезонов Ракицкий немного сдал. Как отмечают эксперты, он утратил мотивацию. Смена клуба — это то, что ему сейчас необходимо. Надеемся, что культурная столица поможет Ярославу не только вернуться на прежний уровень, но и выйти на новый. Ведь у него сейчас как раз тот возраст, чтобы быть на пике своей карьеры.

Ждать ли от "Зенита" громких трансферов?