Из Донецка в Петербург. Знакомимся с новичком "Зенита" Ракицким

Чемпион с Украины
Ярослав Ракицкий — один из самых известных украинских защитников. Он воспитанник донецкого "Шахтёра", и, собственно, выступал пока только за горняков. Является семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины.
За сборную Ракицкий дебютировал в 2009 году, с тех пор регулярно вызывался в национальную команду. На его счету 54 матча и 5 забитых голов.
Играет Ракицкий в основном на позиции центрального защитника, но может и на левом фланге. Главным его преимуществом является рабочая левая нога. Многие специалисты отмечают и его скоростные качества. Интересен и тот факт, что играть в центр защиты его поставил именно бывший тренер "Зенита" — Мирча Луческу.
Не поверите, но когда сыну исполнилось девять месяцев, он начал бить по мячику, причём левой ногой. Удивительный факт, ведь сам он правша. Тренеры в "Шахтёре", помню, говорили мне, что у него отличная левая "клюшка"
Елена Ракицкая, мама футболиста
Конфликт с фанатами
Переход в "Зенит" многие украинские болельщики восприняли в штыки. В первую очередь из-за политической напряжённости между странами, а во-вторых, из-за его непростых отношений с местными поклонниками футбола.
В 2015 году бурно обсуждался вопрос, почему Ракицкий не поёт гимн Украины перед матчами национальной команды. Из-за этого его обвиняли даже в отсутствии патриотизма.
— Перед матчами я настраиваюсь и концентрируюсь. Слова гимна, конечно, знаю, — так тогда объяснился футболист.
Многие его называют молчуном. Он практически никогда не даёт интервью и ничего не комментирует. Казалось бы, это даже хорошее качество для действующего спортсмена. Но и из-за этого на него тоже нападают.
В жизни я спокойный и справедливый, но на поле бываю слишком эмоциональным
Ярослав Ракицкий
Фото: @ instagram/rakitskyy_official
Второй Тимощук
Переезд с Украины в Россию — достаточно смелый поступок. Многие помнят, что у Александра Зинченко, выступавшего за "Уфу", начались проблемы с вызовом в сборную. В Сети уже пишут, что и Ракицкому закрыта дорога в национальную команду, а некоторые просят и вовсе не возвращаться в страну...
Однако история знает и другие примеры. Например, 39-летний украинский тренер "Зенита" Анатолий Тимощук. Будучи футболистом, он поиграл и на Украине, и в России. Долгое время был капитаном "Зенита" и, без сомнений, стал настоящей легендой Санкт-Петербурга. С 2017 года входит в тренерский состав сине-бело-голубых.
Именно Тимощук поддержал Ракицкого при переходе в "Зенит". А Ярослав взял себе 44-й номер, который раньше принадлежал Анатолию. Преемственность.
Добро пожаловать в Петербург, Ярослав! ✌ pic.twitter.com/h88p6kIbfo— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 января 2019 г.
Семья футболиста
Родители Ракицкого — самые простые люди. Мама сначала трудилась учительницей в школе, а затем стала фитнес-инструктором, отец работает на шахте в Першотравенске. Жена Ольга — певица. Правда, карьера популярности ей не принесла. Сейчас она занимается воспитанием дочки Ярославы и готовится во второй раз стать мамой.
Кстати, Ракицкий не раз попадал в скандалы из-за своей жены. Например, многих зацепила её фраза в интервью "У нас ванна покрыта сусальным золотом, специально по заявкам мужа". Ну или когда она отсудила у агента своего супруга $244 500. Самое интересное, что ответчиком в суде по этому делу выступал Ярослав.
У футболиста также есть сестра Дарья. Она спортивный журналист и работает в пресс-службе "Шахтёра".
Зажжёт в "Зените"?
Последние пару сезонов Ракицкий немного сдал. Как отмечают эксперты, он утратил мотивацию. Смена клуба — это то, что ему сейчас необходимо. Надеемся, что культурная столица поможет Ярославу не только вернуться на прежний уровень, но и выйти на новый. Ведь у него сейчас как раз тот возраст, чтобы быть на пике своей карьеры.
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