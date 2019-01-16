Ждать ли от "Зенита" громких трансферов?

Петербургский "Зенит", который уверенно начал сезон, трансферными новостями своих болельщиков пока не особо радует. Это и вызывает опасения. Команда находится на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, но в спину им дышат "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Одним Дзюбой не обойтись. Главный тренер команды Сергей Семак продолжает настаивать на укреплении практически каждой позиции, и уже есть несколько потенциальных игроков, о которых мы и расскажем.

Трансферные слухи

Официально пока известно только о возвращениях из аренды Эмилиано Ригони ("Аталанта") и Ивана Новосельцева ("Анжи"). Однако есть и несколько интересных слухов от иностранных СМИ. И все они в основном связаны с игроками линии защиты, где особенно наблюдаются проблемы. Да и не будет же вернувшийся из второй команды 36-летний Александр Анюков вечно играть? Плюс стало известно, что Луиш Нету летом может покинуть команду.

Португальское издание A Bola утверждает, что "Зенит" активно интересуется защитником "Бенфики" Алехандро Гримальдо. Правда, этот трансфер имеет финансовые особенности. Сумма отступных, предусмотренная в контракте, составляет 60 миллионов евро. Кроме того, им интересуется ряд ведущих клубов. Однако команда из Северной столицы предложила наиболее выгодный по условиям контракт 23-летнему Гримальдо, которого многие считают большим талантом.

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Ещё одним потенциальным трансфером является аргентинец из "Спортинга" Маркос Акунья. После появления этой информации в СМИ агент игрока Пабло дель Рио подтвердил, что они рассматривают предложение "Зенита".

Акунья — 27-летний хавбек, который не особо зарекомендовал себя в сборной Аргентины, но закрепился и регулярно играет в чемпионате Португалии.

От "Зенита" ждут приобретений легионеров, пусть и не в большом количестве, но с громкими именами. Ведь спортивным директором команды является испанец Хавьер Рибалта, тот самый, который приводил в "Ювентус" Поля Погба и Пауло Дибала.

Команда Семака может пополнится и нашими игроками — всё-таки лимит никто не отменял. В сферу интересов клуба попал 21-летний защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев. Он уже защищал цвета "Зенита", правда, молодёжной команды. Когда-то он даже по совету Анатолия Тимощука переходил в "РБ Лейпциг".

Ещё один потенциальный защитник "Зенита" — это 23-летний Александр Клещенко из "Томи". СМИ утверждают, что скауты петербургского клуба активно следят за ним.

Остаётся открытым вопрос по поводу ухода полузащитника Леандро Паредеса. "Челси" всё никак не может договориться о цене с "Зенитом". Пока же аргентинец находится в составе сине-бело-голубых, но его будущее в России остаётся непонятным.

Не стоит забывать, что в полузащите ожидается возвращение после травмы Кристиана Нобоа, а в нападении — Александра Кокорина из СИЗО. Но обоим нужно будет время, чтобы набрать форму.

Пока что команда собралась на первый сбор в таком составе:

Не хватает в списке Юрия Лодыгина. Официальных комментариев о его отсутствии клуб не дал, но известный спортивный журналист Геннадий Орлов утверждает, что вратарь намерен продолжить свою карьеру в Англии.

Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер присоединятся к команде позднее из-за личных обстоятельств.

Пополнение в тренерском штабе

Изменения произошли и в тренерском штабе Семака — его пополнил Артур Вильям де Оливейра. Бразильский специалист будет ассистентом главного тренера. Он хорошо знаком с Сергеем Богдановичем по работе в "Уфе".

Оливейра владеет русским языком и даже закончил факультет физкультуры Башкирского государственного педагогического университета. Как он признаётся сам, подумывает получить российский паспорт.

Поклонникам петербургского "Зенита" остаётся гадать, какой будет команда во второй части сезона. Пока же вопросов больше, чем ответов.

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