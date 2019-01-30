Прыжок Хабиба обошёлся ему на самом деле в $ 750 000

Во вторник, 29 января, Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала чемпиона UFC в лёгком весе (70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев и обязала выплатить денежный штраф в размере $ 500 000, что составило 25% от гарантированного гонорара российского бойца за поединок против Конора Макгрегора.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, а также представители команды Орла, действующие бойцы UFC Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов стали участниками массовой драки, которая произошла сразу же после окончания турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. После того, как россиянин заставил ирландскую звезду постучать в знак сдачи в четвёртом раунде титульного поединка, Нурмагомедов неожиданно перелез через забор клетки и совершил прыжок вперёд ногами в сторону секунданта Ноториуса Диллона Дэниса. И в рингсайде, и в клетке начались массовые столкновения представителей российской и ирландской команд. Но Атлетическая комиссия Невады заинтересовалась только четырьмя участниками конфликта. По итогам заседания 29 января бойцы заочно согласились с предложенным прокуратурой штата наказанием, которое включило в себя:

девять месяцев дисквалификации и $ 500 000 штрафа для Хабиба Нурмагомедова;

шесть месяцев дисквалификации и $ 50 000 штрафа для Конора Макгрегора;

один год дисквалификации и $ 25 000 штрафа для Зубайры Тухугова;

один год дисквалификации и $ 25 000 штрафа для Абубакара Нурмагомедова.

Стоит отметить, что отстранение Орла может быть сокращено до шести месяцев, если чемпион UFC согласится принять участие в курсах по управлению гневом штата Невада.

По словам менеджера российского спортсмена Али Абдель-Азиза, денежные штрафы Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова заплатит именно Хабиб, плюс $ 200 000 составили услуги адвоката. Таким образом, конфликт с Макгрегором обошёлся Нурмагомедову в $ 750 000. Довольно приличная сумма, но всё же бой с ирландским атлетом стал самым рекордным в карьере дагестанца в плане заработка. По самым скромным подсчётам, Хабиб за поединок с Конором получил не менее $ 6 000 000. Рекордным получился поединок и для самой организации UFC, впервые в истории смешанных единоборств продавшей более 2,4 млн платных трансляций (PPV).

Срок дисквалификации Нурмагомедова закончится 6 сентября, что теоретически могло бы стать датой возвращения Орла в клетку UFC, но в эти же сроки Хабиб будет отмечать священный мусульманский праздник Ураза-Байрам, а значит, провести бой ранее чем в сентябре чемпион вряд ли сможет.

По словам самого спортсмена, до завершения карьеры его интересуют только три поединка: против экс-чемпиона UFC в различных весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, временного чемпиона UFC Тони Фергюсона и многократного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера. Поединок по правилам бокса, по словам президента UFC Дэйны Уайта, абсолютно не интересует его организацию, а Жорж Сен-Пьер на данный момент не имеет контракта с UFC, плюс есть загвоздка и в выборе весовой категории: Сен-Пьер — боец полусредней весовой категории (77,1 кг), тогда как Нурмагомедов настаивает на поединке в лёгком весе (70,3 кг). Самым реалистичным вариантом выглядит бой против Тони Фергюсона, поединка с которым жаждут поклонники ММА, но не стоит удивляться, если матчмейкинг UFC определит в соперники Орлу всё того же Конора Макгрегора...

Этого мнения придерживается и первый чемпион UFC из России Олег Тактаров, прокомментировавший эксклюзивно для Лайфа решение Атлетической комиссии и наказание Хабиба Нурмагомедова.

— Именно такой вердикт я и слышал от знакомых ребят, владеющих ситуацией. Оказывается, всё было решено заранее. Именно такой сценарий развития событий спустя неделю после боя Хабиба и Конора мне поведал товарищ, чей друг работает в этой Атлетической комиссии. Я думаю, это идеальный расклад для UFC, за это время они вернут Конору Макгрегору статус суперзвезды. Они организуют для него бой, он его выиграет, а затем всеми правдами и неправдами вынудят Хабиба дать ирландцу реванш. Реванш, который, кстати, Нурмагомедов не хочет. Но кто же откажется от рекордного показателя?

У них уже был рекордный показатель в продажах PPV, но реванш будет способен собрать ещё более рекордную сумму. Конору сейчас подсунут какого-нибудь проходимого соперника, которого он красиво победит, эффектно, а затем скажет, что готов всех разорвать. Сделает пиар реваншу с Хабибом. Начнутся пресс-конференции по всему миру, и вперёд, "за Родину!" Другое дело, куда сейчас денется бедный Тони Фергюсон? Из него за это время попытаются сделать альтернативу, звезду помимо двух наших героев. И это будет разумно — иметь такой запасной вариант, — заключил он.