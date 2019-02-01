Легкоатлетов Ухова и Школину лишат медалей Олимпийских игр

Помимо того, прыгуны в высоту были дисквалифицированы на четыре года начиная с 1 февраля.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишит российского прыгуна в высоту Ивана Ухова золотой медали Олимпийских игр 2012 года из-за нарушения антидопинговых правил. Такое же наказание ждёт и Светлану Школину. Она будет обязана вернуть свою бронзовую медаль, завоёванную в Лондоне.

Также результаты Ухова с 16 июля 2012 года до 31 декабря 2015-го будут аннулированы, а у Светланы — с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года.

Ранее CAS объявил, что 12 российских легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.