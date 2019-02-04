Новичок "Зенита" Ракицкий был исключён из сборной Украины

Федерация футбола Украины (ФФУ) убрала на своём сайте 29-летнего защитника из списка игроков национальной команды.

На официальном сайте Федерации футбола Украины был убран из списка игроков сборной защитник Ярослав Ракицкий, который ранее перешёл из донецкого "Шахтёра" в петербургский "Зенит".

Внимательные фанаты заметили, что в графе "Защитники" находится девять футболистов, за исключением Ракицкого.

Напомним, что Ракицкий подписал контракт с сине-бело-голубыми на 3,5 года. Выступать он будет под 44-м номером, под которым несколько лет назад играл другой украинец — Анатолий Тимощук. Последний в настоящий момент входит в тренерский штаб "Зенита".

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