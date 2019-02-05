Из гадкого утёнка в звезду мирового масштаба. Криштиану Роналду — 34!

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Из гадкого утёнка в звезду мирового масштаба. Криштиану Роналду — 34!

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Сегодня, 5 февраля, исполняется 34 года форварду сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он родился в бедной семье, но благодаря трудолюбию и упорству смог вписать своё имя в историю футбола. Его можно любить или ненавидеть, но на сегодня он один из выдающихся игроков современности.

Рассказываем о главных фактах из биографии топ-футболиста — Криштиану Роналду. Жми на карточки!

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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