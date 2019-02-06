Александр Великий! Кого из русских легенд НХЛ обошёл Овечкин?

№ 10. Алексей Яшин
- "Оттава"
- "Нью-Йорк Айлендерс"
850 матчей
781 очко (337+444)
0,919 очка в среднем за игру
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
№ 9. Сергей Гончар
- "Вашингтон"
- "Бостон"
- "Питтсбург"
- "Оттава"
- "Даллас"
- "Монреаль"
- 1301 матч
- 811 очков (220+591)
- 0,623 очка в среднем за игру
Фото: © РИА Новости/Елена Руско
№ 8. Илья Ковальчук
- "Атланта"
- "Нью-Джерси"
- "Лос-Анджелес"
- 859 матчей
- 842 очка (428+414)
- 0,98 очка в среднем за игру
Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев
№ 7. Вячеслав Козлов
- "Детройт"
- "Баффало"
- "Атланта"
- 1182 матча
- 853 очка (356+497)
- 0,722 очка в среднем за игру
Фото: © РИА Новости/Владимир Родионов
№ 6. Павел Дацюк
- "Детройт"
- 953 матча
- 918 очков (314+604)
- 0,963 очка в среднем за игру
Фото: © РИА Новости/Александр Шеметов
№ 5. Евгений Малкин
- "Питтсбург"
- 834 матча
- 985 очков (384+601)
- 1,181 очка в среднем за игру
Фото: © nhl.com
№ 4. Алексей Ковалёв
- "Нью-Йорк"
- "Питтсбург"
- "Монреаль"
- "Оттава"
- "Флорида"
- 1316 матчей
- 1029 очков (430+599)
- 0,782 очка в среднем за игру
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
№ 3. Александр Могильный
- "Баффало"
- "Ванкувер"
- "Нью-Джерси"
- "Торонто"
- 990 матчей
- 1032 очка (473+559)
- 1,042 очка в среднем за игру
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
№ 2. Сергей Фёдоров
- "Детройт"
- "Анахайм"
- "Коламбус"
- "Вашингтон"
- 1248 матчей
- 1179 очков (483+696)
- 0,945 очка в среднем за игру
Фото: © РИА Новости/Игорь Золотарёв
№ 1. Александр Овечкин
- 1055 матчей
- 1180 очков (644+536)
- 1,118 очка в среднем за игру
Фото: © nhl.com
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