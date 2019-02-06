Александр Великий! Кого из русских легенд НХЛ обошёл Овечкин?

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Александр Великий! Кого из русских легенд НХЛ обошёл Овечкин?

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Фото: © nhl.com

Александр Овечкин этой ночью официально оформил своё прозвище — Великий. Теперь он единолично лучший российский бомбардир в истории НХЛ. За время в лиге он успел обойти по набранным очкам немало легендарных российских хоккеистов. Лайф показывает, кого именно.

№ 10. Алексей Яшин

  • "Оттава"
  • "Нью-Йорк Айлендерс"

850 матчей

781 очко (337+444)

0,919 очка в среднем за игру

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

№ 9. Сергей Гончар

  • "Вашингтон"
  • "Бостон"
  • "Питтсбург"
  • "Оттава"
  • "Даллас"
  • "Монреаль"
  • 1301 матч
  • 811 очков (220+591)
  • 0,623 очка в среднем за игру

Фото: © РИА Новости/Елена Руско

№ 8. Илья Ковальчук

  • "Атланта"
  • "Нью-Джерси"
  • "Лос-Анджелес"
  • 859 матчей
  • 842 очка (428+414)
  • 0,98 очка в среднем за игру

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

№ 7. Вячеслав Козлов

  • "Детройт"
  • "Баффало"
  • "Атланта"
  • 1182 матча
  • 853 очка (356+497)
  • 0,722 очка в среднем за игру

Фото: © РИА Новости/Владимир Родионов

№ 6. Павел Дацюк

  • "Детройт"
  • 953 матча
  • 918 очков (314+604)
  • 0,963 очка в среднем за игру

Фото: © РИА Новости/Александр Шеметов

№ 5. Евгений Малкин

  • "Питтсбург"
  • 834 матча
  • 985 очков (384+601)
  • 1,181 очка в среднем за игру

Фото: © nhl.com

№ 4. Алексей Ковалёв

  • "Нью-Йорк"
  • "Питтсбург"
  • "Монреаль"
  • "Оттава"
  • "Флорида"
  • 1316 матчей
  • 1029 очков (430+599)
  • 0,782 очка в среднем за игру

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

№ 3. Александр Могильный

  • "Баффало"
  • "Ванкувер"
  • "Нью-Джерси"
  • "Торонто"
  • 990 матчей
  • 1032 очка (473+559)
  • 1,042 очка в среднем за игру

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

№ 2. Сергей Фёдоров

  • "Детройт"
  • "Анахайм"
  • "Коламбус"
  • "Вашингтон"
  • 1248 матчей
  • 1179 очков (483+696)
  • 0,945 очка в среднем за игру

Фото: © РИА Новости/Игорь Золотарёв

№ 1. Александр Овечкин

  • 1055 матчей
  • 1180 очков (644+536)
  • 1,118 очка в среднем за игру

Фото: © nhl.com

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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