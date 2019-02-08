"Зенит" и "Краснодар" рвутся в бой. Как подготовились наши клубы к Лиге Европы

Футбольные фанаты дождались: уже на следующей неделе два российских клуба начнут выступления в еврокубковом турнире. Рассказываем, как укомплектовались и провели сборы подопечные Сергея Семака и Мурада Мусаева.

"Зенит" без Кокорина, но с украинцем

Товарищеские матчи на сборах

"Зенит" — "Локомотив" — 1:3.

"Зенит" — "Спартак" — 0:3.

"Зенит" — "Ростов" — 5:0.

"Зенит" — "Эльче" — 2:0.

"Зенит" — "Дюделанж" — 0:0.

"Зенит" — "Сарпсборг" (состоится 8 февраля).

Сбор в Катаре "Зенит" начал с участия в первом товарищеском турнире российских клубов — Кубок Матч Премьер. И старт сине-бело-голубых получился не впечатляющим — проигрыш в матчах с "Локомотивом" и "Спартаком". Команда Сергея Семака смогла реабилитироваться в игре с "Ростовом", разгромив подопечных Валерия Карпина со счётом 5:0.

Уже на сборах в Испании были победа над клубом из Сегунды "Эльче" и ничья с "Дюделанжем" из Люксембурга. Но по игре петербуржцы оставили много вопросов.

Конечно, от сине-бело-голубых ждали громких трансферов, и они случились. Команду пополнили украинский защитник донецкого "Шахтёра" Ярослав Ракицкий, колумбиец из аргентинского клуба "Бока Хуниос" Вильмар Барриос и иранский форвард "Рубина" Сердар Азмун. Посмотрим, как они вольются в команду и смогут ли помочь в Лиге Европы, до которой остались считаные дни. Во многом именно от этого и будет зависеть результат.

Плюс нужно строить игру уже без Леандро Паредеса, проданного в ПСЖ в компанию к Неймару и Буффону, а также Александра Кокорина. Несмотря на то что "Зенит" включил Кокорина в заявку на Лигу Европы, форвард не сможет помочь команде — его оставили в СИЗО до 8 апреля. Да и включение форварда в заявку — это всё-таки жест поддержки. В реальности сложно представить, что Кокорин смог бы выйти на поле в таких важных матчах, не набрав форму и не до конца восстановившись после травмы. В любом случае, посмотреть на обновлённый "Зенит" мы сможем уже совсем скоро.

Молодой и дерзкий "Краснодар"

Товарищеские матчи на сборах

"Краснодар" — Китай U25 — 2:0.

"Базель" — "Краснодар" — 0:2.

"Бэйцзинь Жэньхэ" — "Краснодар" — 1:1.

"Краснодар" — "Нью-Инглэнд Революшн" — 2:0.

"Краснодар" — "Мальмё" — 2:0.

"Краснодар" — "Локомотив" — 1:0.

"Краснодар" отказался от участия в Кубке Матч Премьер и провёл сборы в Испании. Соперниками "быков" были две китайские команды (сборная U25 и "Бэйцзинь Жэньхэ"), а также "Базель", "Мальмё" и наш "Локомотив". Противники, за исключением московской и швейцарской команд, не самые сильные, и оценить состояние команды по матчам с ними сложно.

Что касается трансферов, команда Сергея Галицкого приобрела только 23-летнего шведского хавбека Кристоффера Олссона. И планы на молодого игрока большие — трудовое соглашение рассчитано до 2023 года. Ну и мы знаем, что шведы хорошо приживаются в Краснодаре.

Главная ставка будет сделана на ярко проявившего себя 19-летнего воспитанника команды Магомеда-Шапи Сулейманова, а также на бразильца с русским паспортом Ари, вернувшегося перед сезоном из арены в "Локомотиве". 33-летний нападающий сборной России вместе со шведом Виктором Классоном делит звание лучшего бомбардира команды в первой части чемпионата России (у обоих по шесть голов).

Ожидаемо команда осталась без полузащитника Павла Мамаева — он пробудет в СИЗО до 8 апреля. К тому же, судя по реакции клуба, Сергей Галицкий намерен расстаться с полузащитником в ближайшее время...

"Краснодар" Мусаева очень уверенно начал чемпионат России (второе место в турнирной таблице, "быки" отстают от "Зенита" всего на одно очко) и Лигу Европы. От молодого тренера и такой же команды будем ждать прорыва. Когда, если не сейчас?

Напомним, в первом еврокубковом матче 1/16 финала команда Мурада Мусаева сыграет с "Байером" на своём поле через неделю, 14 февраля. Ответная встреча состоится в Германии 21 февраля.

"Зенит" начнёт выступление в плей-офф Лиги Европы 12 февраля в Турции матчем с "Фенербахче". Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля.